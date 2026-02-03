안승대 포항시장 출마예정자 “대구·경북 행정통합 찬성, 포항 등 경북 도시 권한은 반드시 강화돼야”

안승대 포항시장 출마예정자는 3일 대구‧경북 행정통합에 대해 시대적 변화와 지역 경쟁력 강화를 위해 필요한 선택이라며 원칙적인 찬성 입장을 밝혔다.

다만 통합이 성공하기 위해서는 포항을 비롯한 경북 주요 도시의 자치 권한이 지금보다 훨씬 강화돼야 한다고 강조했다.

그는 지난 1월 28일, 경북도의회가 대구‧경북 통합 동의안을 의결한 것과 관련해 “향후 국회에서 통합 특별법이 통과되면 이르면 올해 7월 1일 대구·경북특별시 출범도 가능해진 상황”이라며 “인구 감소와 생활권 광역화, 교통 발달 등 여건 변화를 고려할 때 지역 경쟁력을 높이기 위한 행정체계 개편은 불가피하다”고 말했다.

이어 “대구‧경북 행정통합은 현 정부의 국정 기조와도 맞닿아 있으며, 수도권에 대응할 수 있는 초광역 단위의 경쟁력을 갖추기 위한 전략적 선택이라는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.

하지만 안 출마예정자는 통합의 전제 조건으로 ▲중앙정부의 실질적인 권한 이양 ▲재정·인력에 대한 뒷받침 ▲경북 주요 도시의 자치 권한 확대가 반드시 병행돼야 한다고 밝혔다.

그는 “대구·경북특별시는 대구의 9개 구‧군과 경북의 22개 시‧군이 하나로 묶이는 구조로, 인구만 해도 약 500만 명에 이른다”며 “이처럼 거대한 광역자치단체가 지금의 대구시나 경북도처럼 모든 시‧군을 동일한 기준으로 관리한다면 행정 효율성은 오히려 떨어질 수밖에 없다”고 지적했다.

특히 “인구 20만 명이 넘는 포항·구미·경산·경주 같은 도시와, 인구 3만 명 이하의 군, 심지어 인구 8000명 수준의 울릉군을 같은 행정 잣대로 운영하는 것은 현실에 맞지 않는다”며 “자치 역량과 행정 수요가 충분한 도시에 대해서는 교육, 소방 등 주요 사무를 포함해 지금보다 훨씬 더 많은 권한을 이양해야 한다”고 강조했다.

안승대 출마예정자는 “권한 이양은 말뿐이 아니라 재원과 인력의 이전이 함께 이뤄져야 실질적인 자치가 가능하다”며 “필요하다면 행정 효율성을 높이기 위해 과소 군을 인근 시와 연계하거나 묶는 방안도 충분히 검토해볼 필요가 있다”고 덧붙였다.

또한 그는 “대구·경북특별시는 광역 교통, 산업, 환경, 균형발전 등 여러 시‧군에 걸쳐 있는 초광역 기능과 과소 군 지원에 집중하고, 기초지방자치단체인 도시가 자체적으로 처리할 수 있는 사무는 과감히 이양하는 방향으로 행정체계 개편이 이루어져야 한다”고 밝혔다.

안승대(사진) 출마예정자는 앞으로 국회에서 진행될 특별법 논의와 통합 추진 과정에서 포항을 비롯한 경북 도시의 권한 강화 원칙이 반드시 반영되길 기대한다고 말했다.

