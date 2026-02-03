'정청래 핵심 공약' 1인 1표제, 좌초 2달만 찬성 60%로 의결

한 차례 좌초했던 더불어민주당 정청래 대표의 핵심 공약인 '1인1표제'가 3일 최종 의결됐다.
민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인1표제 도입을 담은 당헌 개정안이 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다고 밝혔다.
민주당에 따르면 2∼3일 이틀간 진행된 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했으며 찬성 312명(60.58%), 반대 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했다.
개정안은 정 대표의 공약인 '당원 주권 확대'의 일환으로, 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 폐지하는 내용을 담고 있다.
작년 12월 초 중앙위에서 부결됐으나 정 대표가 곧장 재추진에 나서면서 두 달 만에 끝내 관철됐다.
이로써 오는 8월 전대부터 대의원과 권리당원이 동일한 '한 표'를 행사할 수 있게 됐다.
정 대표는 이날 중앙위 투표 결과 발표 직후 긴급 기자회견을 열어 "역사적인 더불어민주당 1인1표 시대가 열렸다"며 "늦은 감이 있지만 민주당도 이제 1인1표로 당 대표와 최고위원을 뽑는 정당 민주주의를 실현하게 됐다"고 말했다.
이어 "지난 전대 때 핵심 공약, 제1호 공약이라고 할 수 있는 1인1표제 약속을 임기 안에 지킬 수 있게 돼 보람 있게 생각한다"고 소회를 밝혔다.
박수현 수석대변인은 서면 브리핑에서 "헌법이 말하는 평등선거의 원칙을 당헌에 구현하면서도 소수 의견 역시 존중하는 '실질적 민주주의'로 한 걸음 더 나아가게 됐다"고 평가했다.
이번 개정안에는 영남 등 전략 지역에 대한 보완책도 담겼다.
지명직 최고위원 2명 중 1명을 전략 지역에 우선 배정하고, 전략 지역 투표에 가중치를 두되 그 비율은 전대 준비위원회에서 결정하는 내용 등이다.
한편 이날 중앙위에서는 중앙당 재정 운용 계획 및 예산안 심사 의결 안건도 의결됐다. 이 안건은 투표에 참여한 중앙위원 515명 중 찬성 491명(95.34%), 반대 24명(4.66%)으로 통과됐다.
<연합>
