행방불명 제주4·3희생자 유해 7구, 70여년 만에 가족 품으로

행방불명됐던 4･3희생자 유해 7구가 70여 년 만에 가족의 품으로 돌아왔다.

제주도와 제주4·3평화재단은 3일 제주4･3평화공원 내 평화교육센터에서 ‘4·3희생자 발굴유해 신원확인 결과 보고회’를 개최했다.

이번 행사는 대전 골령골과 경산 코발트광산에서 발굴된 행방불명 4･3희생자의 신원이 확인됨에 따라 유해를 제주로 봉환하고, 제주공항에서 발굴돼 신원이 확인된 희생자 유해와 함께 추모하며 유가족을 위무하기 위해 마련됐다.

이날 봉환식 및 보고회에는 희생자 유가족을 비롯해 오영훈 제주도지사, 이상봉 제주도의회의장, 김광수 제주도교육감, 장동수 행정안전부 과거사관련업무지원단장, 김창범 4･3희생자유족회장, 김종민 4･3평화재단 이사장 및 4･3 관련 관계자 등 100여 명이 참석했다.

이번에 신원이 확인된 희생자는 도외 형무소에서 행방불명된 희생자 5명과 도내에서 행방불명된 희생자 2명이다. 대전 골령골 발굴유해 3구(김사림·양달효·강두남), 경산 코발트광산 발굴유해 2구(임태훈·송두선), 제주공항 발굴유해 2구(송태우·강인경)다.

제주가 아닌 도외 지역에서 발굴된 4･3희생자의 유해를 제주로 봉환한 것은 2023년 김한홍(대전)씨와 2024년 양천종(광주)씨에 이어 세 번째다.

제주도와 제주4･3평화재단은 가족도 없는 타지에서 70여 년간 영문도 모른 채 잠들어 있던 행방불명 희생자 5명의 유해를 최고의 예우로 고향 제주로 봉환하기 위해 김종민 4･3평화재단 이사장, 김창범 4･3희생자유족회장과 신원확인된 유족 대표 등 22명으로 유해인수단을 꾸렸다.

전날 세종시 추모의집에서 행정안전부로부터 유해를 인계받고 세종은하수공원에서 화장한 뒤 이날 오후 제주국제공항으로 김포발 항공기를 통해 돌아왔다. 오영훈 제주도지사가 직접 유해를 영접하고, 70여 년 만에 고향 제주로 돌아온 희생자들의 넋을 기리며 유족들을 위로했다.

신원확인 결과 보고회는 조소희 서울대 법의학교실 교수의 신원확인 결과 보고를 시작으로 신원확인 유해 7위가 이름을 찾고 유가족에게 인계됐다.

70여 년이 지나 유해로나마 가족과 상봉하게 된 유가족은 유해에 되찾은 이름이 적힌 이름표를 달고 헌화와 분향으로 희생자를 기리는 추모의 시간을 가졌다.

오 지사는 추도사를 통해 “이번 신원확인은 경산 코발트광산 발굴유해 가운데 최초로 신원이 확인된 사례”라며 “오랜 세월 이름 없이 잠들어야 했던 일곱 분 희생자의 명복을 빌며, 가족의 생사도 모른 채 세월을 견뎌온 유족 여러분께 위로의 말씀을 드린다”고 전했다.

이어 “행방불명 희생자 신원확인의 열쇠는 방계 8촌까지 가능한 유족 채혈 참여”라며 “제주도는 단 한 분의 희생자라도 끝까지 찾아 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 제주4·3평화재단과 함께 유해 발굴과 유전자 감식 사업을 지속 추진하겠다”고 강조했다.

희생자의 신원확인은 직계 유족은 물론 방계 유족의 적극적인 채혈 참여를 통해 이뤄졌다. 김사림･임태훈의 경우 조카의 채혈 참여가, 강두남･강인경･양달효･송두선･송태우의 경우 손자와 외손자의 채혈이 결정적이었다.

행방불명 희생자 신원확인을 위해서는 직계와 방계를 아우르는 8촌(조카, (외)손, 증손 등)까지의 가족 단위 채혈이 중요한 역할을 하고 있어 보다 많은 유족의 채혈이 절실히 필요한 실정이다.

이번 신원확인으로 426구의 발굴유해 중 도내 147명, 도외 7명을 아울러 154명의 신원이 확인됐다.

3일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 평화교육센터에서 열린 4·3희생자 신원확인 보고회.

제주도는 진실･화해를 위한 과거사정리위원회와 국방부와의 협업을 통해 도외 발굴유해에 대한 유전자 정보 공유로 행방불명 6･25 전사자 또는 4･3희생자들의 신원을 확인하는 공동 사업을 추진해 오고 있다.

특히 지난달 29일 국회를 통과한 ‘과거사정리법’을 토대로 제3기 진실･화해위원회가 출범돼 유해발굴 및 유전자 감식사업이 속도를 낼 수 있도록 정부와 적극 협력할 계획이다.

제주도와 제주4･3평화재단은 올해도 도내외 행방불명 유가족을 찾기 위해 유가족에 대한 채혈을 추진하고 있다.

채혈은 제주한라병원(월~금, 오후 1시~4시 30분)과 서귀포열린병원(월~금, 오전 9시~오후 5시)에서 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지