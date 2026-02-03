비·눈·폭염도 문제없다… 청송 현동 전천후 게이트볼장 개장

경북 청송군은 2일 현동면 도평리 체육공원 내 현동게이트볼장에서 지역주민들의 오랜 염원이었던 현동 전천후 게이트볼장 준공식을 가졌다고 3일 밝혔다.
이날 준공식에는 윤경희 청송군수를 비롯 지역 주요 기관·단체장, 게이트볼협회 회원, 지역주민 등 100여 명이 참석해 체육시설 준공을 함께 축하했다.
행사는 테이프 커팅식을 시작으로 경과보고, 기념사와 축사, 시타 등의 순으로 진행됐다.
이번에 조성된 현동 전천후 게이트볼장은 632.45㎡ 규모로, 비·눈·폭염 등 기상 여건에 관계없이 사계절 내내 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 마련됐다.
이를 통해 현동 지역 게이트볼 동호인과 주민들의 생활체육 활동 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.
청송군은 이번 전천후 게이트볼장 건립이 고령화 시대 어르신들의 건강 증진은 물론 주민 간 소통과 화합을 도모하는 지역 사랑방 역할을 할 것으로 보고 있다.
청송군 관계자는 “앞으로도 군민 누구나 일상 속에서 스포츠를 즐기며 건강한 노후를 보낼 수 있도록 생활체육 인프라 확충에 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
