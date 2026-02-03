비·눈·폭염도 문제없다… 청송 현동 전천후 게이트볼장 개장

경북 청송군은 2일 현동면 도평리 체육공원 내 현동게이트볼장에서 지역주민들의 오랜 염원이었던 현동 전천후 게이트볼장 준공식을 가졌다고 3일 밝혔다.

이날 준공식에는 윤경희 청송군수를 비롯 지역 주요 기관·단체장, 게이트볼협회 회원, 지역주민 등 100여 명이 참석해 체육시설 준공을 함께 축하했다.

청송군은 지난 2일 현동면 도평리 체육공원 내 현동게이트볼장에서 지역주민들의 오랜 염원이었던 현동 전천후 게이트볼장 준공식을 가진 가운데 기념촬영을 하고 있다. 청송군 제공

행사는 테이프 커팅식을 시작으로 경과보고, 기념사와 축사, 시타 등의 순으로 진행됐다.

이번에 조성된 현동 전천후 게이트볼장은 632.45㎡ 규모로, 비·눈·폭염 등 기상 여건에 관계없이 사계절 내내 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 마련됐다.

이를 통해 현동 지역 게이트볼 동호인과 주민들의 생활체육 활동 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.

청송군은 지난 2일 현동면 도평리 체육공원 내 현동게이트볼장에서 지역주민들의 오랜 염원이었던 현동 전천후 게이트볼장 준공식을 가진 가운데 참석자들이 시타를 하고 있다.

청송군은 이번 전천후 게이트볼장 건립이 고령화 시대 어르신들의 건강 증진은 물론 주민 간 소통과 화합을 도모하는 지역 사랑방 역할을 할 것으로 보고 있다.

청송군 관계자는 “앞으로도 군민 누구나 일상 속에서 스포츠를 즐기며 건강한 노후를 보낼 수 있도록 생활체육 인프라 확충에 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

