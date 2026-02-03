LF 던스트, 2026 봄 컬렉션 론칭…올 봄 ‘포엣 코어(Poet Core)’ 무드가 대세

LF 자회사 씨티닷츠의 브랜드 '던스트'가 올봄 패션 키워드로 부상한 ‘포엣 코어’를 반영한 봄 컬렉션을 출시했다고 3일 밝혔다.

던스트는 올 봄 패션 키워드로 떠오른 ‘포엣 코어(Poet Core)’ 무드를 브랜드 고유의 언어로 풀어내며 지적이면서도 느슨한 감성을 담아냈다.

빠르게 변화하는 유행 속에서 과한 스타일링보다 편안하고 자연스러운 무드를 선호하는 소비자들이 늘어나며, 시인의 낭만적이고 차분한 이미지를 현대적으로 해석한 ‘포엣 코어’가 주목받고 있다. 절제된 실루엣과 흐르는 라인, 과장되지 않은 디테일을 통해 내면의 감각을 드러내는 것이 특징이다.

던스트의 2026 봄 컬렉션은 이러한 포엣 코어의 정서를 브랜드 특유의 클래식함과 트렌디한 실루엣으로 풀어냈다. 계절에 맞춰 한층 가볍고 부드러운 색감과 소재를 활용했으며, 단정하고 간결하지만 딱딱하지 않은 무드로 ‘감각적인 일상’이라는 브랜드 철학을 더했다.

이번 시즌 아이템들은 특별한 연출 없이도 자연스럽게 분위기를 만든다. 트렌치코트와 레더 재킷, 초어 재킷, 셔츠와 티셔츠, 팬츠와 스커트 등 단정하고도 기본적인 아이템들로 구성돼 다양한 믹스매치와 레이어링의 활용도를 높였다.

레이어링의 재미는 컬러와 소재에서 더욱 살아난다. 레드, 올리브, 핑크, 레몬 컬러 등 봄과 어울리는 생기 있는 색감과 스트라이프 패턴, 피그먼트 다잉 저지 소재를 더해 겹쳐 입었을 때 자연스럽게 어우러지는 스타일을 제안한다.

여기에 새틴 스커트, 코튼 초어 재킷, 빈티지한 레더 재킷 등 서로 다른 질감의 소재가 어우러지며 스타일링의 재미를 더해준다. 이러한 감각은 컬렉션 전반에 반영됐으며, 일상 속 짧은 전환의 순간을 포착한 이번 시즌 캠페인으로도 자연스럽게 연결된다.

1월 중순 진행된 ‘프리 오더’에서는 일부 인기 상품들이 조기 품절되며 높은 반응을 얻었다. 부드러운 코튼 소재와 간결한 실루엣이 돋보이는 ‘유니섹스 맥 코트’는 간절기 데일리 아우터로 주목 받으며 일부 컬러와 사이즈가 빠르게 소진됐다.

이 외에도 램스킨 질감의 ‘유니섹스 드리즐러 레더 재킷’, ‘유니섹스 코튼 초어 재킷’, ‘유니섹스 두 버튼 울 블레이저’, ‘유니섹스 오버사이즈 체크 셔츠’, ‘에센셜 크루넥 니트 가디건’ 등 실용성과 감각을 겸비한 아이템들이 컬렉션을 구성한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지