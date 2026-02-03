“맛있어서 반칙”…‘출산 후 16㎏’ 감량 김윤지의 다이어트 메뉴는?

출산 후 16㎏ 감량에 성공한 가수 겸 배우 김윤지(NS윤지)가 직접 실천 중인 다이어트 브런치 메뉴를 공개해 관심을 모았다.

김윤지는 지난 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘다이어트 식단 BEST 4’를 소개했다. 영상에서 그는 바쁜 일상 속에서도 간단하게 즐길 수 있는 브런치 메뉴로 ‘그릭요거트에그’를 비롯해 에그사워도, 루꼴라피자, 빅맥타코 레시피를 선보였다.

특히 김윤지가 아침 브런치로 추천한 메뉴는 무가당 그릭요거트와 삶은 달걀을 활용한 ‘그릭요거트에그’다. 그는 그릇에 무가당 그릭요거트를 담은 뒤 반으로 자른 삶은 달걀을 올리고 올리브오일을 더해 완성했다. 김윤지는 “아이 등원시키고 1~2분만 투자해 만들 수 있는 완벽한 브런치”라며 “너무 맛있어서 반칙 같다”고 만족감을 드러냈다.

그릭요거트는 일반 요거트보다 단백질 함량이 높고 포만감이 오래 유지되는 것이 특징이다. 단백질과 지방 비율이 높아 소화 속도가 느려 식사량 조절에 도움이 되며, 무가당 제품의 경우 혈당 급상승을 막아 인슐린 분비를 안정시키는 데 유리하다. 실제로 미국 하버드대 연구에 따르면 고단백 식단에 그릭요거트를 포함한 그룹이 저단백 식단 그룹보다 체지방 감소 효과가 컸다.

여기에 달걀을 함께 섭취하면 단백질의 질과 흡수율이 높아져 근육 유지와 포만감 지속에 도움이 된다. 유산균과 필수 영양소가 결합돼 장 건강과 체중 관리에도 긍정적인 영향을 준다는 평가다.

김윤지는 지난해 7월 딸을 출산한 뒤 약 3개월 만에 16㎏을 감량했으며, 이후에도 꾸준한 식단 관리와 운동으로 체중을 유지하고 있다. 그는 임신 중에도 운동을 병행했고, 출산 후에는 공복 유산소와 홈트레이닝, 식단 조절을 병행했다고 밝힌 바 있다.

