금양인터내셔날, 설맞이 ‘국가별 1위’ 와인 선물세트 선보여

와인수입사 금양인터내셔날은 2026년 설을 맞아 세계 주요 와인 산지별 판매 1위 품목들로 구성한 설 선물세트를 선보인다고 3일 밝혔다. 이번 세트는 글로벌 시장에서 품질과 인기가 입증된 브랜드들을 엄선하여, 명절 선물을 고민하는 소비자들에게 신뢰도 높은 선택지를 제공한다.

왼쪽부터 토레스 선물세트 ‘상그레 데 토로’ ‘토레스 5년’ ‘토레스 10년’. 금양인터내셔날 제공

스페인 와인의 거장 ‘토레스(TORRES)’ 대표 제품들로 구성된 세트가 눈길을 끈다. 특히 스페인 내수 판매 1위 ‘상그레 데 토로(Sangre De Toro)’는 스페인의 열정과 전통을 상징하는 국민와인이다. 토착 품종의 직관적인 풍미와 깊은 숙성미를 갖췄으며, 이름에 담긴 ‘황소의 피’라는 의미처럼 2026년 새해를 시작하는 강렬한 생명력을 전달하기에 적합하다. 브랜드 정수를 느낄 수 있는 ‘상그레 데 토로 오리지널’과 ‘상그레 데 토로 리제르바’ 2종으로 알차게 구성되었다.

더불어 전 세계 판매 1위 브랜드로 선정된 명성을 그대로 담아 ‘토레스 브랜디’ 세트가 품격을 더한다. ‘토레스 5년’과 ‘토레그 10년’이 각각 담긴 이번 패키지는 와인을 넘어 프리미엄 스피릿의 깊은 풍미를 추구하는 분들에게 최상의 선택지가 될 것이다.

전세계 70여개국에서 사랑 받는 산 페드로의 대표 브랜드 ‘몰리나(MOLINA)’ 세트를 준비했다. 칠레 판매 1위를 차지하고 있는 몰리나는 한국인이 선호하는 ‘그란 레세르바 프리바다 카베르네 소비뇽’과 칠레 특색을 담은 ‘카르미네르’ 품종으로 구성되어 품격 있는 맛을 선사한다.

최근 국내 선호도가 높은 뉴질랜드 소비뇽 블랑 세트도 강화했다. 뉴질랜드 말보로 지역의 ‘라파우라 스프링스(RAPAURA SPRINGS)’는 유수의 와인 매체에서 고득점을 기록 중인 와이너리다. 특히 세트에 포함된 ‘라파우라 스프링스 리저브 소비뇽 블랑’은 2024년 와인스펙테이터 최고의 밸류 와인 TOP 3에 선정된 바 있으며, 이번 설 세트를 통해 싱그러운 소비뇽 블랑과 우아한 피노 누아의 조화로운 구성을 경험할 수 있다.

금양인터내셔날 관계자는 “26년에 선보이는 설 선물세트는 이미 소비자들의 인기가 보증된 베스트셀러 위주로 구성해 만족도를 최상으로 끌어올리고자 했다”며, “이외에도 소비자선택의 폭을 넓힌 구성이 다양하게 준비되었으니, 가족들과 함께 즐거운 명절 보내시길 바란다”고 전했다.

