대전·충남통합법, 여야 법안 뭐가 다를까…대전시 6일 타운홀미팅서 비교분석

대전·충남행정통합 관련 국민의힘과 더불어민주당이 각각 발의한 통합법안을 비교해보고 시민 의견을 듣는 자리를 마련한다.

대전시는 6일 시청 대강당에서 ‘대전·충남 행정통합 타운홀미팅’을 연다고 3일 밝혔다.

대전충남 행정통합 민관협의체가 14일 대전시청에서 ‘(가칭)대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’을 확정해 대전시와 충남도에 공식 제안한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 대전시 제공

시는 지난해 대전충남행정통합 민관협의체가 확정해 국민의힘 의원 45명이 발의한 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’과 민주당이 지난달 30일 발의한 ‘충남대전특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 특별법안’의 주요 내용과 쟁점을 비교해 설명할 계획이다.

이장우 대전시장과 이창기 민관협의체 공동위원장이 시민 질문에 답하는 질의응답 시간도 갖는다.

민주당 대전시당은 이보다 앞선 4일 대전 KW컨벤션센터에서 민주당 발의 대전·충남 통합특별법의 주요 내용을 공유하는 설명회를 연다.

더불어민주당 황명선 대전통합 및 충청지역 발전 특위 상임위원장 등 대전,충남지역 의원들이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 현안과 관련한 발언을 하고 있다. 민주당 제공

박정현 대전시당 위원장이 통합에 따른 기대효과와 앞으로 법안 심사 계획 등 로드맵을 제시하고 김민재 행정안전부 차관이 참석해 정부의 재정 지원, 산업 활성화, 도시 개발, 일반 행정 등 지원 방안을 설명할 예정이다.

대전시 관계자는 “행정통합은 지역의 미래 100년을 내다보는 국가 대개조의 출발점이 될 수 있는 중대한 과제이고 특별법안은 행정통합의 성패를 좌우하는 핵심적인 요소”라며 “시민 의견을 듣고 나누는 공론의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.

