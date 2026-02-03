포항 구룡포과메기, 호재 이어지며 다시 찾은 전성기…판매 회복세 뚜렷

한 겨울철 포항의 대표 특산물인 '구룡포과메기'가 올겨울 제2의 전성기를 맞고 있다.

원물 꽁치 공급이 안정되고 품질이 개선되면서, 온라인 중심의 새로운 소비 흐름을 형성하며 구룡포과메기 시장이 새로운 활기를 띄고 있다.

지난달 메가마트 부산 동래점에서 열린 ‘포항시 우수 수산물 홍보판매전’에서 과메기 홍보 및 판매 행사가 열리고 있다. 포항시 제공

3일 포항시에 따르면 올해 과메기 시장 활기의 주요 요인으로는 원재료 수급 안정이 꼽힌다.

2025년 5월부터 9월 사이 원양 출어선을 중심으로 꽁치 어획량이 늘어나면서 생산 시기에 필요한 원물 확보가 비교적 원활해졌다.

지난해보다 크기와 신선도가 개선돼 전반적인 제품 품질도 향상된 가운데 업계는 원물 가격이 비교적 안정세를 유지하면서 생산 여건이 나아졌다고 설명했다.

이 같은 여건 개선으로 일부 생산업체의 경우 제조 이윤이 전년 대비 10%가량 개선된 것으로 나타났다.

원물 가격 부담이 완화되고 품질이 향상되면서 수익 구조도 점차 안정되고 있다는 분석이다.

특히 미디어 노출에 따른 소비 확대도 나타나고 있다.

최근 KBS 예능 프로그램 ‘편스토랑’에 포항 미식 여행편이 방영되면서 과메기 조리법과 섭취 방법이 소개됐고, 2~30대 젊은 층 소비자의 관심도 높아졌다.

이에 따라 온라인 유통 채널을 통한 주문도 뚜렷한 증가세를 보이고 있다.

업계는 이러한 흐름에 따라 올해 과메기 판매 규모가 전년 대비 20% 증가할 것으로 전망하고 있다.

특히 기존 오프라인 중심 판매 구조에서 벗어나 온라인 판매 비중이 확대되면서 유통 구조에도 변화가 나타나고 있는 것으로 분석된다.

구룡포에서 과메기를 생산하는 한 업체 관계자는 “원물 상태가 좋아 기름기와 맛에 대한 소비자 반응이 긍정적”이라며 “방송과 온라인 콘텐츠 이후 젊은 층 주문이 늘었고, 전반적인 판매 흐름도 지난해보다 훨씬 개선됐다”고 말했다.

정철영 수산정책과장은 “안정적인 원물 공급과 방송 노출 효과가 맞물리며 지역 수산물 업체들의 경영 여건도 점차 개선되고 있다”며 “전 연령층으로 소비가 확산될 수 있도록 고품질 과메기 생산을 지원해 지역 대표 수산물로서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

