대구 동구청, ‘2026 대입 성공 전략’ 특강 개최

대구 동구는 6일 오후 구청 4층 대회의실에서 지역 학생과 학부모를 대상으로 ‘2026 내 자녀 대입 성공 전략 특강 및 멘토와 함께 고교생활 미리보기 토크쇼’를 개최한다고 3일 밝혔다.

서울시교육청 2026 대입 정시모집 대비 진학설명회를 찾은 수험생 학부모가 입시 설명 자료를 살펴보고 있다. 뉴스1

빠르게 변화하는 대학 입시 환경을 미리 이해하고, 학생들이 자신의 진로와 학습 방향을 주도적으로 설계할 수 있도록 돕기 위해 마련했다. 최신 대학 입시 제도는 물론 고교 생활 전반에 대한 현실적인 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

1부 행사에서는 동구진로진학지원센터장이 강연자로 나서 최근 대입 제도의 주요 변화와 함께 학생 수준과 성향에 맞춘 학습 전략, 진로 설계 방법 등을 체계적으로 소개한다. 동구진로진학지원센터는 진로∙진학 상담을 비롯해 고입∙대입 설명회, 학습 코칭 멘토링, 대입 면접 실습 등 학생 맞춤형 프로그램을 연중 운영하며 지역 청소년들의 진로 설계를 지원하고 있다.

이어 2부 토크쇼에서는 동구 지역 출신 예비 대학생 멘토 5명이 참여해 고등학교 시절 학습 경험과 입시 준비 과정 등을 솔직하게 공유한다. 학생들이 궁금해하는 고교생활 전반에 대해 자유롭게 질문하고 소통하는 시간을 마련할 예정이다.

대입성공전략 특강 포스터. 대구 동구 제공

윤석준 동구청장은 “입시는 단순한 성적 경쟁이 아니라 학생 개개인의 적성과 방향을 함께 고민하는 과정”이라며 “이번 행사가 학생들에게 진로를 구체화하는 데 실질적인 길잡이가 되길 기대한다. 앞으로도 지역 여건에 맞는 맞춤형 진로∙진학 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 참가 신청은 동구진로진학지원센터 홈페이지를 통해 가능하며, 행사 당일 잔여 좌석이 있을 경우 현장 등록도 할 수 있다. 참가비는 무료다.

