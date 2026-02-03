쯔양, 사칭 사기 경고 “후원금 절대 입금하지 마세요”

사진=연합뉴스

먹방 유튜버 쯔양이 사칭 계정과 금전 요구 사기 피해에 대해 주의를 당부했다.

3일 유튜브 채널 ‘쯔양’에는 “‘공식 공지’ 틱톡 사칭 계정 및 금전 요구 사기 주의 안내”라는 제목의 글이 올라왔다.

이날 쯔양은 "틱톡 등 숏폼 플랫폼에서 쯔양을 사칭해 영상을 무단 업로드한 뒤, '개인 명의 계좌'로 후원금을 요구하는 사기 행위가 확인됐다"고 밝혔다.

이어 "현재 문제가 된 계정(@chon.ji1 등)은 쯔양과 무관한 제3자 명의의 계좌를 게시해 불특정 다수에게 금전을 편취하려 하고 있다"며 "절대 입금하지 말라"고 강조했다.

쯔양 측은 해당 사칭 계정에 대해 플랫폼 측에 긴급 게시 중단을 요청했으며, 무관용 원칙으로 형사 고소와 민사 소송 등 법적 대응에 착수할 예정이라고 알렸다. 적용 혐의로는 사기 및 사기미수, 저작권법 위반(영상 무단 도용), 정보통신망법 위반, 부정경쟁방지법 위반 등을 거론했다.

아울러 "쯔양은 어떠한 경우에도 개인 계좌로 후원을 요청하거나 금전을 요구하지 않는다"며 공식 채널을 통해서만 확인해 달라고 덧붙였다.

한편 쯔양은 유튜브를 통해 먹방 콘텐츠를 선보이며 구독자 약 1300만명 채널을 운영 중이다.

