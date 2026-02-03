봄 마중 쏟아지는 로맨스물… 안방극장 시청자 ‘두근두근’

강추위가 기승을 부리고 있지만, 방송가에서는 꽃 피고 벌과 나비가 날아드는 따스한 봄을 기다리듯 사랑하는 감정이 가득한 로맨스 드라마가 ‘붐’을 이루고 있다. 청춘의 미묘하고 풋풋한 로맨스부터 운명 같은 만남을 다룬 로맨스, 성인의 직설적인 로맨스, 찬란하지만 슬픈 로맨스까지 다양하다.

최근 로맨스 드라마가 방영을 잇달아 앞두고 있다. 왼쪽부터 tvN ‘우주를 줄게’, MBC ‘찬란한 너의 겨울에’, JTBC ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 포스터. tvN·MBC·JTBC 제공

tvN은 4일부터 ‘우주를 줄게’를 방송한다. 까칠하지만 속은 촉촉한 사진작가 어시스턴트 선태형(배인혁)과 긍정 에너지 충만한 열혈 취업준비생 우현진(노정의)이 이들의 형제자매가 결혼하면서 사돈으로 엮이고, 사고로 형제자매가 사망하면서 조카를 같이 키우게 된다는 설정이다. 드라마는 2000년대 유년기를 보낸 사람들이라면 친숙한 일본 만화 ‘다!다!다!’(한국명 ‘우리 아기는 외계인’)를 연상시킨다. 서로 동네 이웃이던 코즈키 미유(한국명 강예나)와 사이온지 카나타(한국명 민우주)가 지구에 불시착한 외계인 아기 ‘루다’를 키우면서 벌어지는 로맨스물이다. ‘우주를 줄게’ 역시 ‘다!다!다!’처럼 좌충우돌 육아와 풋풋하면서 미묘한 청춘남녀의 사랑을 다룰 예정이다. 여기에 김인권, 박지현, 진서연 등 실력파 배우들의 조연 연기도 기대된다.



20일 방송하는 MBC ‘찬란한 너의 겨울에’는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’이 운명처럼 만나 벌어지는 ‘찬란’한 이야기를 다룬다. 이성경이 과거의 깊은 상처로 누구도 쉽게 들이지 않는 단단한 방어막을 치고 살아가는 인물 송하란을, 채종협이 밝고 긍정적인 에너지로 주변을 이끄는 인물이지만, 그 이면에는 누구에게도 쉽게 털어놓지 않는 아픈 기억이 자리한 선우찬을 연기한다. 제작진은 “이성경, 채종협의 구원 로맨스와 이미숙, 강석우의 황혼 로맨스를 한 작품 안에 담아 세대를 아우르는 다양한 사랑의 모습을 그리고자 했다”고 설명했다.



JTBC는 두 편의 각기 다른 로맨스를 준비 중이다. 28일 방송하는 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 제목 그대로 미혼남녀의 달달함과 화끈함을 오가는 고자극 로맨스다. 해당 드라마는 사랑을 결심한 33살 직장인 이의영(한지민)이 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 ‘능이백숙 같은 남자 1호’ 송태섭(박성훈)과 ‘핵불닭 같은 남자 2호’ 신지수(이기택)를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기다. 드라마는 동명의 네이버웹툰 ‘미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)’을 원작으로 하고 있다.



다음 달 6일에 방송하는 ‘샤이닝’은 한때 각자에게 가장 빛나는 존재였던 청춘남녀가 길고 긴 그리움을 지나 다시 마주하면서 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰 주는 ‘빛’이 되어가는 과정을 담는다. 열아홉 동갑내기 친구이자 첫사랑인 연태서(박진영)와 모은아(김민주)를 통해 청춘남녀의 풋풋한 사랑뿐만 아니라 아픔 뒤 메마르고 단단해진 그러면서도 미숙한 사랑을 다룰 예정이다.



방송가의 한 관계자는 “겨울이 ‘장르물’이라면 봄은 ‘로맨스물’로, 곧 있을 봄의 분위기를 방송가에서도 준비하는 것”이라며 “활동성이 많아지는 봄을 맞아 몸은 물론 마음도 따스한 작품들이 앞으로도 많이 나올 것”이라고 말했다.

