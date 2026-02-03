전 세계가 볼 BTS의 완전체 컴백…넷플릭스가 라이브로 쏜다

넷플릭스는 다음달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 전 세계에 생중계한다고 3일 밝혔다.
넷플릭스는 방탄소년단의 컴백 무대를 위해 이들의 소속사 하이브와 협업을 결정했다. 공연에서 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 등 멤버 전원이 신보 컴백 무대를 최초로 선보일 예정이다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개 국가의 시청자들에게 생중계된다. 멤버들은 앨범 발매 후 아시아, 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 등을 아우르는 34개 지역에서 82회 공연으로 진행되는 대규모 월드투어 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ (2026-2027)’에 나선다.
‘ARIRANG’ 앨범 제작 과정을 담은 넷플릭스 장편 다큐멘터리 ‘BTS: 더 리턴’도 같은달 27일 공개한다. 3년9개월 만에 새 앨범으로 돌아오는 멤버들의 여정을 조명한 이 다큐멘터리는 방탄소년단만이 들려줄 수 있는 이야기를 담은 친밀하고 감동적인 넷플릭스 다큐멘터리가 될 것으로 보인다.
넷플릭스는 향후에도 미국프로야구(MLB), 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 등 다양한 라이브 라인업을 회원들에게 선보일 예정이다.
