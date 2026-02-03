롯데백화점 본점, ‘외국인 고객 멤버십 카드’ 인기

롯데백화점은 본점 방문 외국인 고객 대상의 멤버십 카드가 두 달 만에 2만5000건 넘게 발급됐다고 3일 밝혔다.

롯데는 지난해 12월 본점 방문 외국인 고객을 위해 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’를 선보였다. 이 카드는 롯데 계열사 쇼핑 혜택과 교통카드 기능을 결합한 것으로, 여권 스캔과 이메일 인증만으로 간편하게 가입할 수 있다. 롯데백화점 본점 5% 할인, 롯데면세점·세븐일레븐 10% 할인, 롯데마트 7% 할인 혜택에 더해 엘포인트 적립과 사용도 가능하다.

롯데백화점 본점에서 화장품을 테스트하는 외국인 고객. 롯데백화점 제공

롯데백화점은 지난해 본점에서 외국인 고객 매출 신장률이 40%를 기록했다고 강조했다. 방문하는 외국인의 국적을 보면 미국·유럽 국적 비중이 2020년 약 7%에서 지난해 14%로 두 배로 늘었고, 같은 기간 동남아 고객 비중은 5.5%에서 15%까지 높아졌다. 지난해 문을 연 K-패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’는 구매 고객의 70%가 외국인이다.

롯데백화점은 외국인 고객 증가세를 고려해 외국인 고객 대상의 롯데상품권 증정 프로모션을 상시 운영하고, 본점 전 매장에 약 400대의 ‘즉시 환급기’를 설치해 결제 후 매장에서 곧바로 세금 환급이 가능한 환경을 구축했다고 설명했다.

강우진 롯데백화점 본점장은 “본점은 국내 최대 관광특구인 명동 상권을 대표하는 백화점이자 외국인 관광객이 반드시 찾는 쇼핑 명소로 자리매김하고 있다”며 “쇼핑을 넘어 문화·관광 전반에서 K-콘텐츠를 경험할 수 있도록 고객 편의와 혜택을 지속 확대해 국내 최대 복합 쇼핑타운으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

