WKBL 4라운드 MVP는 KB 박지수…정현은 생애 첫 MIP 영예

여자프로농구 KB스타즈 에이스 박지수가 4라운드 최우수선수(MVP)에 등극했다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 3일 정규리그 4라운드 MVP 기자단 투표에서 박지수가 총 92표 중 42표를 획득해 수상자로 선정됐다고 밝혔다. 개인 통산 19번째 라운드 MVP에 선정된 것이다. 강이슬이 15표, 우리은행 김단비가 10표를 받았다.

여자프로농구 KB스타즈 박지수. WKBL 제공

박지수는 2016~2017시즌 6라운드 MVP를 차지한 뒤 여자농구리그 최고의 ‘빅맨’으로 성장했다. 2023~2024시즌에는 1~5라운드 MVP를 싹쓸이하기도 했다.

이후 유럽 진출을 선언한 그는 국내 무대로 복귀했다. 복귀 이후 첫 라운드 MVP다.

박지수는 4라운드 5경기에서 평균 25분13초를 뛰면서 17.0득점, 12.2리바운드, 2.8어시스트, 3.2블록슛을 기록했다.

MVP에게는 200만원의 상금이 수여된다.

여자프로농구 하나은행 정현. WKBL 제공

기량발전상(MIP)은 하나은행 정현이 차지했다. MIP는 WKBL 심판부, 경기부 투표로 선정된다. 총 36표 중 17표를 획득했다. BNK 썸 변소정(16표)을 1표 차로 따돌렸다.

정현은 생애 첫 라운드 MIP에 등극했다. 4라운드 5경기에서 평균 29분31초를 출전, 8.2득점 2.6리바운드 1.0어시스트를 기록했다.

MIP에게는 100만원의 상금이 지급된다.

