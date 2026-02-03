산림청, 태국·베트남 등 아시아 5개국에 산불진화 교관 양성 지원…기후재난 공동 대응

산림청은 태국, 베트남 등 아시아지역에 산림 재난 대응 역량을 높일 수 있도록 산불진화 교관 양성 지원에 나섰다.

산림청은 지난달 19일부터 30일까지 프랑스, 아시아산림협력기구(AFoCO)와 함께 아시아 산불대응 역량 강화를 위한 ‘산불 교관 양성 과정’을 태국 현지에서 진행했다고 3일 밝혔다.

한-프-AFoCO 아시아 산불교관양성 과정 폐막식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 산림청 제공

이번 과정은 태국, 베트남, 라오스, 미얀마, 부탄 등 열대림 5개국의 산림관계 공무원 23명을 대상으로 했다. 훈련에는 한국 교관 4명과 프랑스 교관 3명이 참여해 산불 예방·대응·진화 전반에 대한 교육과 현장실습 등 산불진화 전문 교육을 병행했다.

박용민 주태국 대사는 “한국 산불 진화대원들의 우수한 역량을 아시아지역에 지원함으로써 아시아 각국의 산불대응 체계를 한 단계 끌어올리는 데 중요한 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “앞으로도 아시아 각국과 긴밀히 협력해 기후변화 대응, 산림 보호, 산불 관리 역량 강화를 위한 다양한 전략적 협력사업을 모색하겠다”고 말했다.

