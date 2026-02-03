KT, 양자 암호키 생성률 2배 높였다…초당 30만개 ‘국내 최고’

KT가 초당 30만개(300kbps) 암호키를 생성할 수 있는 양자 암호키 분배 장비를 자체 개발했다고 3일 밝혔다. KT 제공

KT가 초당 30만개(300kbps) 암호키를 생성할 수 있는 양자 암호키 분배 장비를 자체 개발했다고 3일 밝혔다.

양자 암호키 분배 장비는 양자 역학적 특성으로 암호키 복제가 불가능해서 물리적 회선의 도청 시도를 원천적으로 방어할 수 있다.

KT는 2024년 초당 15만개(150kbps) 속도의 양자 암호 키 분배 장비를 개발한 데 이어 약 1년 반 만에 암호키 생성률을 두 배 이상 끌어올렸다.

국내 기술로 만든 양자 암호 키 분배시스템 중 가장 빠른 속도이자 글로벌 제조사들과 동일한 성능이다.

KT의 양자 암호 통신 기술은 세계적인 수준에 도달한 것으로 평가받으며, 이 장비를 통신망에 도입하면 1분에 7만대 이상의 암호장비에 양자 암호키를 제공할 수 있다.

양자키 분배시스템은 빛에너지의 최소 단위인 단일 광자를 다뤄서 빛의 특성인 분산이나 산란 등의 상황이 발생하면 양자 상태가 쉽게 붕괴될 수 있다.

이를 해결하기 위해 KT는 암호키 생성 속도를 높이기 위해 오류저감 필터와 시스템을 개발했다.

KT는 시스템 성능과 신뢰성을 높이고자 지난해 한국정보통신기술협회(TTA), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국지능정보사회진흥원(NIA) 등 국내 양자암호통신 기술 개발·인증기관 대상으로 관련 기술검증을 진행했다.

KT 관계자는 “자체 양자 통신기술 지속개발과 기술이전을 바탕으로 국내 양자산업 시장 활성화에 나서겠다”며 “미래 양자인터넷 기술 확보를 위한 노력을 지속적으로 이어 나가겠다”고 말했다.

