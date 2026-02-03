추성훈 "통장에 돈 없어…버는 대로 다 쓴다"

이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 통장에 돈이 없다고 밝혔다.

2일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜에서는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 게스트 추성훈을 만나는 모습이 그려졌다.

이날 카이는 하루 중 가장 긴장하는 시간으로 아침을 꼽으며 "아침에 주식 들어가기 전에 알람이 많이 와 있으면 많이 움직였다는 거니까"라고 말했다.

카이가 주식을 한다는 말에 추성훈의 재테크 방법에도 관심이 쏠렸다. 하지만 추성훈은 버는 대로 다 쓰는 편이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 "먹는 것도 그렇고 액세서리도 그렇고. 통장에 있어도 의미 없는 걸 알고 있다. 인생 한 번인데 재미있게 놀아야 하지 않겠냐"고 했다.

이에 이수지가 "노후 대책은 어떻게 할 거냐"고 묻자 추성훈은 "그때도 뭔가 일을 하고 있을 것 같다"고 답했다.

이를 듣던 이상민은 "사랑이 입장에서는 아빠한테 물려받을 재산이 시계, 목걸이 이런 거밖에 없다고 생각하는 거 아니냐"고 물었다.

그러자 추성훈은 "근데 그 시계가 어마어마하다"고 반응해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

