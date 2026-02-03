검색

경사노위, ‘산업 전환에 따른 고용 위기 대응’ 사회적 대화 추진 검토

이지민 기자 aaaa3469@segye.com

김지형 위원장, 한국남부발전 하동빛드림본부 방문

김지형 경제사회노동위원회 위원장이 탈석탄 정책 이행에 따른 산업구조 변화의 현장을 찾아 노사 관계자들과 간담회를 했다.

 

김 위원장은 경남 하동 한국남부발전 하동빛드림본부를 3일 방문했다. 이번 방문은 경사노위와 한국노총 전국공공산업노동조합연맹 간 사전 간담의 후속조치다. 양 기관은 지난달 7일 간담회에서 발전산업 현안에 대한 심층 논의와 현장 의견 청취가 필요하다는 데 공감했다.

 

김지형 경제사회노동위원회 위원장. 연합뉴스
하동빛드림본부는 4000MW급 설비용량을 갖춘 국가 전력 공급의 핵심 기간시설이다. 정부의 에너지 전환 로드맵에 따라 석탄 화력발전소가 단계적으로 폐지되고, 천연가스 발전으로 전환이 추진돼 발전산업은 중대한 변화에 진입했다.

 

김 위원장은 이날 발전공기업(남부·남동·중부발전) 원청 노사 관계자들과 간담회를 시작으로 협력사 및 자회사 노사 관계자들과의 간담회를 이어갔다. 그는 “발전산업은 대한민국 산업화의 토대를 닦은 핵심 기간산업이며, 수많은 노동자의 삶과 지역 경제가 직결된 삶의 터전”이라고 했다. 이어 “기후 위기 대응을 위한 에너지 전환은 피할 수 없는 과제지만, 구조적 전환기에 직면한 발전 업종의 고용 위기 대응방안을 노사정 사회적 대화를 통해 찾을 수 있을지 세심하게 검토하겠다”고 밝혔다.

 

경사노위는 다양한 산업·업종을 대상으로 대화 추진 가능성을 지속해서 살핀다는 계획이다. 앞서 한국노총은 경사노위에서 다룰 사회적 대화 의제 중 산업별 의제의 하나로 ‘자동차·철강·석유화학 분야 산업 전환’을 제안했다.


