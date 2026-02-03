농신보, '신용보증 사업추진 전략회의' 개최

2일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 2026년 신용보증 사업추진 전략회의 후 김경진 농림수산업자신용보증기금 이사장(사진 앞줄 오른쪽에서 세 번째), 박병우 상무(네 번째) 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농림수산업자신용보증기금(이사장 김경진, 이하 '농신보')은 2일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ’2026년 신용보증 사업추진 전략회의’를 개최했다.

이날 회의는 김경진 이사장과 박병우 상무, 전국 보증센터장 등 50여 명이 참석한 가운데 ▲2025년 업적평가 우수센터 시상 ▲농신보 임직원 청렴 교육 ▲2026년 사업추진 계획 발표 ▲신뢰 회복을 위한 자정 결의대회 순으로 진행됐다.

농신보는 앞으로 ▲미래 농업성장을 위한 정책사업 적극 지원 ▲청년농업인 영농창업자금 지원 강화 등을 포함해 신규보증 9조 1,000억 원, 보증잔액 18조 3,700억 원 규모의 사업을 추진할 계획이다.

또한 고금리 장기화와 농업재해 등으로 어려움을 겪고 있는 농·어업인을 대상으로 경영 컨설팅을 활성화해 안정적인 사업 경영을 지원할 방침이다.

김경진 이사장은 “농·어업인의 자생력 제고와 안정적인 영농 정착을 위해 적기에 자금 지원이 이뤄질 수 있도록 농신보가 마중물 역할을 충실히 수행하겠다”며 “청·장년 창업에 대한 보증지원을 더욱 강화하고, 농업인 실익 증대라는 본질적 목표를 염두에 두고 부서 간·지역 간 경계를 넘어 협력해 달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지