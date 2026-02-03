추성훈 "아내 야노 시호와 여행 가고싶지 않냐고? NO" 왜

JTBC

'혼자는 못 해' 추성훈이 '현실 남편'의 면모를 공개한다.

3일 방송되는 JTBC '혼자는 못 해'에서는 '트민남'(트렌드에 민감한 남자) 전현무의 리드에 따라 추성훈, 이수지, 이세희가 MZ 세대 사이 인기 여행지로 떠오르고 있는 중국 상하이에서 벌레 꼬치 먹방부터 이색 체험까지 기상천외한 경험을 쌓는 모습이 그려진다.

이날 방송에서 전현무는 상하이 곳곳을 돌아다니며 상하이의 역사와 문화, 트렌드를 아우르는 풍부한 배경지식과 정보력으로 '뇌섹남' 면모를 제대로 뽐낸다. 또한 식사와 공연을 함께 즐길 수 있는 상하이 식당에서는 흥을 참지 못하고 무대에 난입, 돌발 라이브까지 선보이는 등 상하이를 마음껏 즐긴다.

이수지는 중국 상하이 입성을 맞아 대륙 진출에 대한 꿈을 드러내며 "나는 스타다"를 외치기 시작한다. 이수지가 거침없이 자기 PR을 진행하는 동안 한편에서는 추성훈을 알아본 중국 시민이 등장하면서 이수지에게 의도치 않은 굴욕을 안긴다고. 이에 '글로벌 아조씨' 추성훈과 중국 시민의 깜짝 팬 미팅 현장이 어땠을지 더욱 궁금해진다.

그간 추성훈은 야노 시호와 각별한 금슬을 자랑하며 '사랑꾼'으로 불린바, 이날 방송에서는 그의 '현실 남편' 면모도 드러난다. 그는 "야노 시호와 여행 오고 싶지 않냐"는 물음에 무심코 "응"이라고 대답했다가 다급히 "아니"라며 답변을 정정해 웃음을 안긴다. 과연 그가 아내와의 여행을 반대한 이유는 무엇일지 궁금증이 더욱 커진다.

이와 함께 사사건건 투덕거리며 상극 케미스트리를 발산하던 전현무와 추성훈의 관계에도 새로운 변화가 예고된다. 전현무와 추성훈이 두 볼을 맞댄 채 예상치 못한 '핑크빛 모드'를 뽐내는 것. 과연 전현무와 추성훈에게 무슨 일이 생긴 것일지, '추무 듀오'의 앞날이 더욱 궁금해진다.

'혼자는 못 해'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지