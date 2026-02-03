탁재훈 "이상민, '돌싱포맨' 폐지시키고 아내에게 대상 바쳐"

가수 탁재훈이 이상민에게 분노했다.

2일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에서는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 게스트 추성훈을 만나는 모습이 그려졌다.

이날 이상민은 "아내에게 쫄았던 적 있느냐"는 질문에 "없다"고 단호하게 답했다.

그러자 탁재훈은 "쫄았다. 쫄았으니까 연예대상에서 대상 받았을 때 '이 모든 영광을 아내에게 바친다'고 한 것"이라고 말했다.

이어 "아내는 만난 지 얼마 안 됐는데 아내에게 왜 바치냐. 우리한테 바쳐야지, 우리는 4년이나 너랑 같이 '돌싱포맨' 하다가 강퇴당했다"며 '돌싱포맨' 폐지를 언급했다.

앞서 탁재훈은 이상민에게 "프로그램 살인마"라고 지적했던 상황.

이상민이 "내가 그래서 미안하다고 장문의 문자 메시지 보내지 않았냐"고 하자 탁재훈은 "수상소감 할 때 우리 얘기 한 번도 안 했다"며 서운함을 드러냈다.

그러면서 "긴 터널을 빠져나왔다고 했는데 아직 못 빠져나온 것 같다. 긴 터널을 가면 어두워서 잘 못 보는데"라고 트집을 잡았다.

이를 보던 이수지는 "수상소감 몇 번 돌려본 거냐"고 의심했고, 카이도 "집요하다. 형에게 잘 보여야겠다"고 말했다.

<뉴시스>

