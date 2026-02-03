박은영, '홈즈'에서 '임장 퀸카' 댄스…양세형 "눈에 광기"

박은영 셰프가 '임장 퀸카'에 등극한다.

5일 오후 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연한 셰프들의 레스토랑과 집으로 임장을 나선다.

이날 방송에는 '흑백요리사' 시즌 1의 '요리하는 돌아이' 윤남노 셰프와 '중식 여신' 박은영 셰프가 연예계 대표 '맛잘알' 김숙과 함께 출연해, ‘흑백요리사’ 셰프들의 레스토랑이 밀집한 이른바 '흑백세권'을 직접 탐방한다.

세 사람은 용산과 강남 일대를 차례로 방문하며 상권을 살펴보고, 특히 용산에서는 '흑백요리사2' 주역 셰프들의 레스토랑은 물론 실제 거주 공간까지 임장에 나선다. 또한 지금껏 공개된 적 없는 '흑백요리사' 비하인드 스토리도 공개될 예정이다.

본업은 물론 예능까지 종횡무진 활약 중인 박은영 셰프는 '구해줘! 홈즈' 첫 출연부터 강렬한 존재감을 각인시킨다. 박은영 셰프는 "식당에만 있다가 예능에 나오면 행복하다"라며 최근 '냉장고를 부탁해'에서 화제를 모았던 '퀸카' 춤을 다시 한번 선보여 현장 분위기를 끌어올린다. 이에 주우재는 "최근 본 사람 중 제일 뻔뻔하다"고 말하고, 양세형은 "눈에 광기가 있다"며 감탄을 더 해 웃음을 자아낸다.

한편 김숙, 박은영, 윤남노 세 사람은 본격적으로 '흑백세권' 임장을 시작한다. 이들은 '흑백요리사' 셰프들의 레스토랑이 밀집한 용산과 강남 상권을 비교하며, 각 지역 상권의 분위기와 성격을 날카롭고 유쾌하게 분석한다. 특히 박은영 셰프는 "용산이 친구가 해주는 소개팅 같은 느낌이라면, 강남은 엄마가 해주는 맞선 같은 느낌"이라는 찰떡 비유로 예능감을 뽐낸다. 이에 윤남노 셰프는 "요리나 열심히 해"라며 즉각 견제에 나섰다고. 두 사람의 티격태격 케미가 '흑백세권' 임장 내내 유쾌한 웃음을 자아냈다는 후문이다.

'구해줘! 홈즈' 흑백세권 편은 5일 오후 10시 방송된다.

