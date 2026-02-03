출퇴근길 교통 숨통 트이나…경북도청신도시 외곽도로 7월 개통

경북 예천군은 경북도청신도시 외곽도로인 모아엘가에서 홍구동사거리를 잇는 공사 현장을 찾아 공정 진행 상황과 현장 여건을 점검했다고 3일 밝혔다.

예천군청

이번 점검은 경북도청 이전 이후 신도시 내 교통량 증가에 따른 혼잡을 줄이고 지역 간 균형발전을 도모하고자 추진하는 외곽도로의 공사 현황을 살펴보기 위해 추진했다.

신도청외곽도로 개설사업은 예천군 호명읍 본리에서 산합리 일원까지 총연장 1.2㎞, 폭 12m 규모의 도로를 조성하는 사업이다. 사업비는 모두 80억원을 투입했다.

해당 노선은 신도시 내부 교통을 외곽으로 분산시키는 핵심 축의 역할을 한다. 향후 도로 개통 시 출퇴근 시간대 차량 정체 완화와 지역 간 이동 편의성이 높아질 것으로 군은 기대하고 있다.

신도청외곽도로 개설사업은 지난해 4월 착공해 지난달 기준 공정률은 60%이다. 오는 7월 준공을 목표로 공사를 진행하고 있다.

예천군 관계자는 “신도청외곽도로는 신도시 교통 흐름을 개선하고 지역 간 연결성을 높이는 중요한 기반 시설”이라며 “공사의 모든 과정에서 안전과 품질을 우선으로 관리해 계획된 일정에 맞춰 차질 없이 마무리하겠다”고 말했다.

