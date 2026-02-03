자연인 조작 의혹 입 연 윤택 "월 300만원 내야 출연"

코미디언 윤택이 '나는 자연인이다' 조작 의혹에 대해 자연인으로 참여하려면 월 300만원을 내야한다는 농담을 했다.

윤택은 2일 배우 지대한 유튜브 채널 '병진이형'에 나와 '나는 자연인이다'에 관한 얘기를 했다.

지대한은 "윤택 만나러 간다고 하니까 우리 아들이 물어보라고 하더라. '나는 자연인이다'가 100% 진짜인지 물어보라고 했다"고 말했다.

함께 나온 코미디언 김형인도 "나도 궁금했던 거다"고 했다.

윤택은 "100% 진실을 담아 이야기 하겠다"며 "강원도 산골에 가면 자연인 아카데미가 있다. 그곳에서 교육을 하고 양성을 한다"고 말했다.

또 "자연인이 되고 싶은 사람이 제작진에게 밀서를 보낸다. 밀서를 보내면 '자연인이 되고 싶습니까. 몇 회 출연자로 모시겠습니다'라고 답장이 온다"고 했다.

그러면서 "단 자연인 아카데미를 수료해야 한다. 그게 월 300만원이다"고 했다.

윤택의 농담에 김형인은 "나는 '나는 자연인다'를 안 믿으니까 진짜라고 생각했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지