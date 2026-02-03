“빙판길 주의하세요”…출근길 영하권 추위, 낮부터 누그러져 [오늘날씨]

화요일인 3일은 전국이 대체로 맑겠으나, 오전엔 영하권 한파가 계속되며 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

서울 중구 도로에 녹아 내린 눈이 얼어 있다.뉴시스

낮 동안 기온이 오르면서 강·호수 등 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 유의해야 한다.

기상청은 이날 기온이 평년(최저 -12~0도, 최고 2~9도)과 비슷하겠다고 예보했다. 이날 낮 최고 기온은 3~10도가 되겠다.

기상청의 지역별 상세 관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 △서울 -7.5도 △인천 -6.7도 △춘천 -11.8도 △강릉 -1.4도 △대전 -7.0도 △대구 -4.8도 △전주 -6.3도 △광주 -3.4도 △부산 -2.7도 △제주 3.7도다.

최고 기온은 △서울 5도 △인천 3도 △춘천 4도 △강릉 9도 △대전 6도 △대구 9도 △전주 6도 △광주 7도 △부산 9도 △제주 9도로 예상된다.

이날 전국이 대체로 맑겠으나, 전라권과 제주도는 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠고 밤부터는 다시 구름이 많아지겠다.

건조특보가 발효된 강원 동해안·산지와 경상권은 대기가 매우 건조하겠다.

기상청은 이날과 다음날(4일) 강원 동해안·산지와 경북 동해안을 중심으로 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다며 유의를 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.

