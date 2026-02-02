"악령 대신 그래미 잡았다"…케데헌 '골든', K팝 최초 수상 영예

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 K팝 장르 최초로 그래미 어워즈를 수상했다.

'케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST '골든'의 이재(EJAE, 가운데)와 프로듀싱팀이 1일(현지시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 상을 받은 후 프레스룸에서 기념 촬영을 하고 있다. AP연합뉴스

‘골든’은 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈 사전 행사에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written For Visual Media)’ 부문 수상작으로 발표됐다. 이 부문은 시각 매체를 위해 제작된 노래 가운데 뛰어난 작품을 선정, 곡을 만든 송라이터에게 수여되는 상이다.

이에 따라 ‘골든’ 작업에 참여한 이재를 비롯해 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동)가 그래미 수상의 영예를 안았다. 앞서 음악 엔지니어 황병준과 한국계 미국인 영인이 그래미 트로피를 받은 사례는 있었으나, K팝 작곡가나 음악 프로듀서가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음이다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 한 장면. 넷플릭스

‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제가 ‘골든’이 그래미 어워즈에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 수상했다. 연합뉴스

24는 수상 소감에서 “아쉽게 이 자리에 함께하지는 못했지만 이 모든 과정에 함께한 나의 가장 큰 스승이자 가장 친한 친구인 ‘파이어니어 오브 K팝’ 테디 형께 이 영광을 바친다”고 밝혔다.

‘골든’은 영화 속 3인조 K팝 그룹 ‘헌트릭스’가 부르는 주제가로, 악령을 막는 마법진 ‘혼문’을 완성하는 장면에 사용되며 강렬한 인상을 남겼다. 작품의 글로벌 흥행과 맞물려 OST 역시 폭발적인 반응을 얻었고, K팝 관련 음악 가운데 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 동시에 석권했다. 특히 ‘핫 100’에서는 OST로서는 이례적으로 장기간 정상을 지키며 기록을 세웠다.

그래미 어워즈에서 ‘아파트’를 부르는 로제와 브루노 마스. 연합뉴스

미국 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신도 ‘골든’의 그래미 수상을 비중 있게 다루며 “글로벌 장르로 성장한 K팝의 오랜 갈증을 해소한 상징적 순간”이라고 평가했다.

‘골든’은 이번 그래미 어워즈에서 본상인 ‘송 오브 더 이어(Song of the Year)’를 비롯해 ‘베스트 팝 듀오‧그룹 퍼포먼스’ 등 총 5개 부문 후보에 올랐으며, 이 가운데 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문에서 트로피를 차지했다.

한편 블랙핑크 멤버 로제의 ‘아파트(APT.)’는 ‘송 오브 더 이어’, ‘레코드 오브 더 이어’, ‘베스트 팝 듀‧그룹 퍼포먼스’ 등 3개 부문 후보에 올랐으나 수상에는 이르지 못했다. ‘베스트 팝 듀오‧그룹 퍼포먼스’ 부문은 영화 ‘위키드’ OST ‘디파잉 그래비티(Defying Gravity)’를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 수상했다.

아울러 로제는 이날 시상식 오프닝 무대에서 브루노 마스와 함께 ‘아파트’ 무대를 선보여 눈길을 끌었다.

