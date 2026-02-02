전현희·정원오 가세… 불붙는 與 서울시장 레이스

DDP 해체·‘서울 돔’ 건립 등 공약
정 구청장, 출판기념회서 ‘세 결집’
사실상 출사표… 후보군 최소 6명
6·3 지방선거를 4개월 앞두고 최대 승부처인 ‘서울시장 탈환’을 위한 여권 내 레이스가 뜨겁게 달아오르고 있다. 더불어민주당 전현희 의원이 2일 출마를 공식화한 가운데, 유력 주자인 정원오 서울 성동구청장도 같은 날 출판기념회를 열며 사실상 출사표를 던졌다. 이미 도전장을 낸 김영배·서영교·박주민·박홍근 의원을 포함해 최소 6명의 후보군이 형성되면서, 본선 못지않은 치열한 당내 경선을 예고했다.
전 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “강남과 강북을 아우르는 서울시장이 되겠다”며 출마 선언을 마쳤다. 전 의원은 “민주당 출신이지만 강남에서 주민의 선택을 받았고, (강북 지역인) 성동에서 주민 선택을 받아 국회의원을 하고 있는 강남북을 아우르는 유일한 서울시장 후보”라며 “돈 벌어오는 최고경영자(CEO) 서울시장이 되겠다”고 강조했다.
전 의원은 동대문디자인플라자(DDP) 해체 및 다목적 실내 경기장(아레나) ‘서울 돔’ 건립을 1호 공약으로 제시했다. 국민의힘 소속 오세훈 서울시장을 향해서도 “지난 10년간 서울시정은 무능 그 자체였다”며 “혈세 낭비와 행정 비효율로 활력이 멈춰 거대한 잠자는 도시가 됐다”고 날을 세웠다.
‘행정 전문가’로 꼽히는 정 구청장도 같은 날 왕십리에서 저서 ‘매우만족, 정원오입니다’의 출판기념회를 열고 본격적인 세몰이에 나섰다. 통상 정치권에선 출판기념회 현장은 정치적 비전을 공유하고 지지 세력을 결집하는, 사실상 출마선언의 장으로 여겨진다.
아직 공식 출마선언 전이지만, 정 구청장은 오 시장과 연일 각을 세우며 존재감을 키우고 있다. 정부의 ‘1·29 도심 주택공급’ 방안을 두고 오 시장이 전날 서울 종로구 세운지구 개발에는 반대하면서 노원구 태릉골프장(태릉CC)에는 주택공급을 추진하는 것은 ‘모순’이라고 지적하자, 정 구청장은 “디테일이 틀린 말씀만 반복하고 있다”며 정면 반박했다.
정 구청장은 종묘 인근과 태릉CC 개발 모두를 언급하며 “세계유산영향평가를 받고 그 결과에 맞춰 조정해 추진하면 된다”고 했다. 3일에는 국회에서 ‘서울시 시내버스 준공영제’ 정책토론회에도 나선다.
이미 출마 선언을 마친 당내 중량감 있는 인사들도 당 안팎의 현안에 목소리를 키우고 있다. 민주당 내 화두로 떠오른 조국혁신당과의 합당 문제를 두고 박주민 의원은 정청래 대표의 합당 제안 바로 다음 날인 지난달 30일 “할 수 있다면 가급적 빨리하는 게 맞다”고 말했다. 이후 당내 논쟁이 격화하자 박홍근 의원은 전날 “이쯤에서 합당 논의를 멈추자”고 입장을 냈다.
