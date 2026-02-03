SK바이오팜, 신약 스타트업 육성 본격화

SK바이오팜이 바이오·의료 스타트업 플랫폼 서울바이오허브와 함께 오픈 이노베이션 프로그램을 공식 출범했다.



SK바이오팜은 2일 연구개발 역량 강화와 글로벌 혁신 신약 개발을 위해 국내 유망 제약·바이오 스타트업 발굴에 나설 것이라며 이같이 밝혔다. SK바이오팜은 뇌전증 혁신 신약 ‘세노바메이트’를 독자 개발해 미국 시장에 성공적으로 안착시키며, 연구개발부터 글로벌 상업화에 이르는 신약 개발 전 주기 경험과 전문성을 축적해 왔다.



이번 오픈 이노베이션 프로그램에서는 그간 축적해 온 이러한 경험을 서울시의 창업 지원 인프라와 결합해, 실질적인 기술 협력과 사업화 성과로 이어질 수 있는 협업 모델을 구축할 계획이다.



이번 프로그램은 중추신경계(CNS)·항암·인공지능(AI)·노화(비미용 분야) 등 신약 개발 혁신 기술 및 신규 모달리티 분야에서 SK바이오팜의 핵심 기술 수요에 부합하는 설립 8년 미만의 제약·바이오 스타트업 및 예비 창업자를 대상으로 한다.



심사를 거쳐 최종 선정된 2개 기업은 별도 협약을 체결하고 △기술실증(PoC) △글로벌 신약 개발 전 주기 공동연구 △연구개발(R&D) 컨설팅 △서울바이오허브 입주권 및 임대료 등 다양한 성장 인프라를 제공받게 된다.

