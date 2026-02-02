“하정우처럼 밥에 김 못 싸 먹겠네”… 2년 새 50% 폭등, ‘金값’ 되어가는 김값

마른김 가격이 3년째 가파르게 상승하며 역대 최고를 기록했다. ‘검은 반도체’라 불리며 K푸드 대표 수출품으로 급성장한 데다, 국내에서도 꾸준히 소비되기 때문이다.

영화 ‘황해’ 속 하정우가 김을 밥에 싸서 먹는 모습. 쇼박스 제공

2일 한국농수산식품유통공사(aT) 가격정보에 따르면, 마른김(중품) 평균 소매가격은 지난달 하순 기준으로 10장당 1515원으로 집계됐다. 마른김 가격은 지난달 초순만 해도 1300원대를 유지했으나, 중순에 접어들며 1500원대에 진입하기 시작했다. 순별 평균 가격이 1500원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.



마른김 가격은 꾸준히 상승해 왔다. 마른김 평균 소매가격은 2023년에 전년 대비 10% 상승했고, 2024년에는 25% 비싸졌다. 지난해는 8% 올랐다. 최근 가격을 2년 전과 비교하면 50% 가까이 뛰었다. 2024년 초에는 장당 100원 수준이었다.



이는 국내산 김 수출이 급증했기 때문이다. 해양수산부에 따르면, 김 수출액은 2023년 7억9000만달러에서 이듬해 10억달러를 돌파했고, 지난해 11억3000만달러를 기록했다. 지난해에만 전년 대비 13.7% 증가한 1억699만 속(100장)의 김이 해외로 수출됐다. 주요 수출 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 대만(5.1%) 순이었다.

2일 서울 시내 한 대형마트에 마른김이 진열돼 있다. 한국농수산식품유통공사 가격정보에 따르면 마른김(중품) 평균 소매가격은 지난달 하순 기준 10장당 1515원으로 집계돼 사상 처음 1500원을 넘겼다. 연합뉴스

이 가운데 국내 소비도 꾸준히 유지되며 물량이 부족해져 가격이 오르는 것이다. 해수부 관계자는 “김 수요 증가와 물가, 인건비 상승 등으로 김 가격이 상승했다”며 “김 생산량 확대, 김 제품 고부가가치화, 소비자 할인지원으로 김 수출 증가가 김 가격 상승으로 이어지지 않도록 관리하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지