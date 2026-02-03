KTX 타고… 울진으로 겨울여행 오세요

동해안 대표 관광지인 경북 울진군이 다양한 교통인프라 확충을 계기로 관광산업 부흥의 새로운 전환점을 맞았다.



2일 울진군에 따르면 동해선 철도 연결과 KTX 동해선 개통, 포항∼영덕 간 고속도로 개통 등으로 접근성이 크게 개선되면서 울진은 겨울철 체류형 관광지로 자리매김하고 있다.



KTX 동해선 개통은 울진 관광의 구조적 변화를 이끌 핵심 요인으로 평가받고 있다.



그동안 교통 여건이 열악해 접근이 쉽지 않았던 울진을 수도권에서 당일 또는 주말 일정으로 찾을 수 있게 되면서 온천휴양과 미식, 체류형 관광 수요가 확대되고 있다.



울진 겨울 관광의 대표 자원은 덕구온천과 백암온천이다. 국내 유일의 자연용출 온천으로 알려진 덕구온천과 오랜 역사를 지닌 백암온천은 겨울철 대표적인 휴양지로, 눈 덮인 산세를 배경으로 즐기는 노천 온천이 관광객들로부터 호응을 얻고 있다.



제철을 맞은 울진대게는 겨울 관광의 핵심 콘텐츠다. 청정 동해에서 자란 울진대게는 뛰어난 맛과 품질로 전국적인 인지도를 갖추고 있으며, 온천과 연계한 미식 관광 코스로 자리 잡고 있다.



울진군은 스포츠 전지훈련지로도 각광받고 있다. 축구와 야구, 배드민턴, 배구, 요트 등 다양한 종목의 선수단이 울진을 찾으면서 겨울철 한시적으로 운영하는 빙상장에는 가족 단위 방문객들의 발길이 이어지고 있다.



울진군은 KTX 개통을 계기로 겨울 관광 특화 콘텐츠를 강화하는 한편 온천?미식?스포츠를 연계한 관광 상품 개발 및 체류형 관광 인프라 확충에 속도를 낼 방침이다. 손병복 군수는 “울진이 겨울 관광 중심지로 자리매김할 수 있도록 다양한 정책을 추진하고 관광 경쟁력 향상에도 힘쓰겠다”고 말했다.

