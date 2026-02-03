[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 3일 (화요일) 코스피는 ‘검은 월요일’이지만, 오늘은 던지지 말자

96년생: 남성은 과음을 삼가하자. 84년생: 부지런하게 움직이면 이득이 있다. 72년생: 전자제품 보석상 통신업는 광고에 성과가 있다. 60년생: 적극적인 자세로 좋은 결과가 예상된다. 48년생: 현재 일은 긍정적인 결과가 나온다. 36년생: 남들이 가만히 있을 때를 기다려라.

97년생: 지나간 것에 연연하지 말자. 85년생: 지나치게 자신의 의견만 내세우지 마라. 73년생: 마음을 새로이 다지길 바란다. 61년생: 근면하면 이루지 못할 것이 없어보인다. 49년생: 건강에 급격하게 악화될 수 있는 시기다. 37년생: 오늘은 자기자리를 지켜야 편안하다.

98년생: 문상 갈 일이 있더라도 자제하자. 86년생: 생활에 작은 변화가 예상된다. 74년생: 위사람의 뜻으로 실천에 옮기라. 62년생: 자신의 모습을 솔직히 인정하라. 50년생: 부산하지만 밖으로 나서지 말라. 38년생: 일부러 앞에 나서나가지 마라.

99년생: 멀리서 좋은 소식이 온다. 87년생: 일은 안 풀리고 마음만 조급해진다. 75년생: 의류 서점 예술품점은 광고에 성과가 있다. 63년생: 많은 불이익이 따르지 않도록 하라. 51년생: 의무를 다하지 않는 것은 자격 상실. 39년생: 유행병에 각별히 조심하라.

00년샌 당면한 과제은 미루지 말자. 88년생: 기대한 일이 드디어 성사된다. 76년생: 자기자리를 빼앗길지 모르니 경계하라. 64년생: 일의 초기에 진압하는 것이 가장 좋다. 52년생: 힘들면 조언을 구하는 것이 상책이다. 40년생: 대화를 나누고자 노력하지만 어려운 운. 28년생: 궁하면 통하니 주변을 잘 둘러보아라.

01년생 동업하자는 사람이 나타난다. 89년생: 가족과의 다툼은 손해만 부른다. 77년생: 금전관계로 압력사가 나타난다. 65년생: 고초는 자기혼자 감수해야할 몫이다. 53년생: 조력자가 찾아와 하는 일이 번창한다. 41년생: 다른 것을 다시 찾아봐도 무방하다. 29년생: 선행한 후 결과를 바라지말자.

02년생 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심. 90년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 78년생: 자신이 갈 길이 아니라는 것을 느낀다. 66년생: 자동차매매 소개업 여행업은 광고에 성과가 있다. 54년생: 일에 무겁게 움직이지 말라. 42년생: 믿음이 큰 사람은 마음이 편안하다. 30년생: 인정 받지 못해 힘든 국면이다.

03년생 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 91년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 79년생: 조금은 소홀한 부분이 발생한다. 67년생: 가정에서는 가족의 화목에 힘써라. 55년생: 가족 모임에 조용히 있는 것이 좋다. 43년생: 일의 의미를 다시금 생각해보길 바란다. 31년생: 감정의 기복이 심한 운이다.

04년생 수주 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 92년생: 하는 일마다 손해가 따르니 주의하라. 80년생: 남에게 무시당하지 않는 행동을 하라. 68년생: 일을 일부러 사서 고민하는 운이다. 56년생: 몸에 좋은 것도 과하면 건강을 해친다. 44년생: 위험한 행동은 무조건 삼가라. 32년생: 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다.

05년생 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 93년생: 큰 변화보다는 안정이 최고다. 81년생: 인간관계에 인내하면 화를 면할 수 있다. 69년생: 자동차 광고업 운수업은 광고에 성과가 있다. 57년생: 모든 결정은 뒤로 미루는 것이 좋다. 45년생: 준비물 꼼꼼히 챙겨야 후회하지 않는다. 33년생: 불리한 입장도 현명하게 처신하자.

06년생 신용사의 관재수를 조심하자. 94년생: 겉치레보단 실속이 좋아야 한다. 82년생: 이성의 마음을 점점 읽기 어렵다. 70년생: 일에 해결될 수 있으니 손을 놓지 마라. 58년생: 가족 간에 대화가 단절될 수 있다. 46년생: 건강에 운동을 계속해 나가길 바란다. 34년생: 난관에 부딪히기 쉬우니 조심할것.

95년생: 일에 맺고 끊음을 분명히 하라. 83년생: 주어진 일에 열심히 뛰어다녀라. 71년생: 준비 없는 일에 뛰어들지 마라. 59년생: 독단적으로 행동하면 사면초가다. 47년생: 현재 일은 장기간 유지하기 힘든다. 35년생: 만용을 부리는 일은 금해야 한다.

백운철학원

