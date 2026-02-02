'이동국♥' 이수진, '5남매' 가족 사진 공개

이동국 아내 이수진이 가족사진을 공개했다. 이수진 SNS

전 축구 국가대표 이동국이 5남매 가족 사진을 공개했다.

지난 1일 이동국의 아내 이수진은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 가족사진 촬영 후기를 전하며 여러 장의 사진이 등장하는 영상을 게재했다.

그는 “촬영할 때는 신나서 재밌게 하고, 수백 장의 사진을 받으면 사진 고르는 작업은 엄두가 안 나 포기했다”고 밝혔다.

이어 “일단 가족사진만 골라놓고 다른 사진들은 언젠가 시간 여유 있을 때 천천히 보겠다”고 덧붙였다. 언젠가가 언제가 될지 모르겠다고 농담을 건네기도.

이수진은 기록하기 위해서 사진을 남겼다. 그는 “이렇게라도 하나씩 남겨두면 바쁜 날들 속에서도 우리의 시간이 기록되니까”라고 밝혔다.

이동국 아내 이수진이 가족사진을 공개했다. 이수진 SNS

해시태그로 ‘대박패밀리’, ‘꾸기찌니’, ‘결혼20주년’이라고 남겨 애정을 드러내기도 했다.

마무리로 “따뜻한 마음으로 함께해주신 분들 덕분에 더 아름답게 기록을 남길 수 있었다”며 감사 인사를 전했다.

공개된 사진 속 이동국과 이수진은 각각 턱시도와 드레스를 입고 다정한 분위기를 연출했다. 부부 주변에는 다섯 남매 재시, 재아, 설아, 수아, 시안이 단정하게 의상을 갖춰 입으며 환한 미소를 지었다.

이동국은 2005년 미스코리아 하와이 출신인 이수진과 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다.

장녀 이재시는 현재 모델로 활동 중이며, 차녀 이재아는 골프 선수의 길을 준비하고 있다. 쌍둥이 자매인 이설아와 이수아는 유아복 브랜드 키즈 모델로 활동한 바 있다. 막내 이시안은 현재 유소년 축구선수로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지