전국 교통문화지수 상승…‘무단횡단·신호 준수’는 과제

전국 지방자치단체의 교통안전 수준을 종합 평가한 ‘교통문화지수’가 전반적으로 개선된 것으로 나타났다.

국토교통부와 한국교통안전공단은 전국 229개 시·군·구를 대상으로 실시한 ‘2025년 교통문화지수’ 조사 결과, 전국 평균 점수가 81.34점으로 전년(80.73점)보다 0.61점 상승했다고 2일 밝혔다. 교통문화지수는 운전 행태와 보행 행태, 교통안전 항목을 종합해 산출하는 국가승인통계로, 매년 인구 규모별 4개 그룹으로 나눠 평가된다.

국토교통부와 한국교통안전공단이 전국 229개 시·군·구를 대상으로 실시한 ‘2025년 교통문화지수’ 조사와 관련한 평가지표별 5개년 추이. 국토교통부 제공

조사 결과, 운전자의 교통법규 준수 수준은 최근 5년간 꾸준한 개선 흐름을 보였다. 2023년에 비해 이륜차 승차자 안전모 착용률은 93.95%에서 97.16%로 2년 전보다 3.21%포인트 상승했고, 안전띠 착용 준수율도 84.93%에서 85.38%로 높아졌다. 음주 운전 금지 준수율은 61.07%에서 97.92%, 운전 중 스마트기기 미사용 준수율은 61.07%에서 64.32%로 각각 개선됐다.

횡단보도 정지선 준수율 역시 81.82%에서 82.29%로 상승했으나, 신호 준수율은 지난해 96.65%로 여전히 높은 수준을 유지하면서도 전년 96.80% 대비 소폭 하락해 지속적인 관리가 필요한 것으로 분석됐다.

보행 행태 조사에서는 횡단보도 신호 준수율과 보행 중 스마트기기 미사용 준수율이 각각 92.80%, 85.86%로 1년 전보다 소폭 개선됐다. 반면 무단횡단 금지 준수율은 73.44%로 전년 74.66%보다 하락해 보행자 안전 대책 보완 필요성이 제기됐다.

지방정부의 교통안전 정책 추진 수준을 평가한 ‘교통안전 행정 노력도’ 점수는 상승했으나, 교통사고 사상자 수 지표 점수는 소폭 하락해 사고 감소 성과는 지역별로 차이를 보였다.

지역별로는 강원 원주시(인구 30만 이상 시), 경북 상주시(30만 미만 시), 충북 괴산군(군 지역), 인천 계양구(자치구)가 각 그룹 1위를 차지했다. 전남 보성군은 2024년 C급에서 지난해 A등급으로 급상승해 교통문화지수 개선 폭이 가장 커 우수 지방정부로 선정됐다.

국토교통부는 교통문화지수가 하위 20%에 해당하는 시·군·구 가운데 일부를 대상으로 맞춤형 교통안전 개선 방안을 마련하는 특별실태조사도 병행하고 있다.

한편, 고속도로 운전자 안전띠 착용률은 2023년 83.84%에서 지난해 85.01%로 상승했으나, 뒷좌석 안전띠 착용률은 같은 기간 69.41%에서 69.65%로 상대적으로 낮은 수준에 머물러 전 좌석 안전띠 착용 문화 확산을 위한 관심이 더 필요한 것으로 나타났다. 개인형 이동장치와 이륜차의 교통법규 준수율은 전반적으로 개선된 것으로 조사됐다.

국토교통부 관계자는 “신호 준수와 무단횡단 금지 등 생활 속 교통법규 준수를 중심으로 지방정부·경찰과 협력해 교통문화 개선 정책을 지속 추진할 방침”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지