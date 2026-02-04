DOF, ‘AEEDC 2026’ 참가…구강스캐너·밀링 라인업으로 디지털 워크플로우 호평

글로벌 덴탈 솔루션 기업 디오에프(DOF)는 지난 19일부터 21일까지 UAE 두바이에서 열린 ‘AEEDC Dubai 2026’에 참가해 구강스캐너와 밀링 라인업을 중심으로 디지털 워크플로우를 소개했다고 밝혔다.

DOF는 CRAFT 밀링머신 전 라인업과 FREEDOM 스캐너 라인업, ZIRFIRE/SF 신터링 퍼니스까지 함께 전시해 스캔부터 가공까지 이어지는 CAD/CAM 토털 솔루션을 소개했다.

특히 구강스캐너 ‘FREEDOM Air’를 중심으로, 구강 내 스캔과 PIM Solution(포토그래메트리 기반 스캔)이 가능한 ‘2-in-1 시스템’을 강조했다. 또한 All-on-X 케이스에 최적화된 스캔 흐름을 함께 소개하며, 보철 제작 과정에서 스캔 단계의 활용 방안을 제시했다.

부스 운영 측면에서도 체험과 소통 중심의 프로그램을 강화했다. DOF는 전시 기간 3일간 부스 내 미니 세미나를 진행해 제품 활용 팁과 임상 적용 노하우를 공유했으며, 핸즈온 기반의 현장 이벤트를 함께 운영해 참관객이 솔루션을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 구성했다. 또한 DOF는 현장에서 한국적인 콘셉트를 적용한 체험 콘텐츠를 운영했으며, 이를 통해 다양한 국가의 참관객들과 교류가 이어졌다고 설명했다.

DOF 관계자는 “AEEDC 현장에서 디지털 워크플로우에 대한 수요와 관심을 재확인했다”며 “이번 전시에서 확보한 고객 피드백과 시장 인사이트를 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

