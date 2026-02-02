제주삼다수재단, 장학생 97명 모집

재단법인 제주삼다수재단이 제주와 대한민국의 미래를 이끌어갈 우수 인재 양성을 위해 2026년도 제주삼다수 장학생을 모집한다고 2일 밝혔다.

재단은 4일부터 20일까지 대학 신입생·재학생을 대상으로 장학생 97명을 선발할 계획이다. 뽑힌 장학생에게는 연간 300만원의 학업장려금(생활비성 장학금)이 지원된다.

2026 제주삼다수 장학생 모집 포스터. 제주개발공사 제공

신청 자격은 공고일 기준 주민등록상 제주도 내에 연속 1년 이상 주소지로 등록돼 있으며 사실상 거주하고 있는 제주도민 또는 제주도민 자녀인 경우에 가능하며, 학업 성적 등의 세부 조건을 충족해야 한다.

선발 기준은 학업성적 60%와 생활 정도 40%를 합산해 고득점순으로 선발한다. 최종 선발된 장학생에게는 3월과 10월, 두 차례에 걸쳐 학업장려금을 지원한다.

신청 접수는 제주삼다수재단 사이트에서 진행한다.

제주삼다수재단은 3월 중 장학생 대상자를 발표하고 장학 증서 수여식을 개최할 예정이다.

백경훈 제주삼다수재단 이사장은 “제주 출신 학생들이 삼다수 장학금을 통해 꿈을 아낌없이 펼치는데 든든한 버팀목이 되기를 바란다”며 “삼다수재단은 제주인재 양성을 위해 다방면으로 지원을 펼치겠다”고 전했다.

한편, 제주삼다수재단은 지난 2006년부터 현재까지 장학생 2459명을 선발, 총 50억원 상당의 장학금을 지급했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지