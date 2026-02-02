'역주행 신화' 우즈, 3월 4일 첫 정규 앨범 'Archive. 1'로 컴백

가수 우즈(WOODZ). KBS2TV '불후의 명곡'

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 데뷔 이래 첫 정규 앨범을 들고 돌아온다.

EDAM엔터테인먼트는 지난 1일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 우즈가 오는 3월 4일 첫 정규앨범 'Archive. 1'을 발매하고, 오는 12일 오후 6시 선공개곡도 공개한다고 밝혔다.

앨범 포스터와 함께 공개된 하이라이트 메들리 티저 포스터는 컴퓨터 화면의 배경에 Part 1~4로 나눈 파일들이 나란히 정렬돼있다. 또 신곡과 관련이 있는듯 한 여러 장의 이미지도 함께 배치돼 곡에 대한 호기심을 끌어 올린다.

EDAM엔터테인먼트

EDAM엔터테인먼트

하이라이트 메들리 영상은 총 4편으로 2일부터 4일까지 매일 오후 10시마다 각기 다른 콘셉트로 순차 공개될 예정이며, 트랙리스트는 오는 6일 자정에 공개된다.

이번 신보 'Archive. 1'은 우즈가 그간 쌓아온 음악적 정체성이 집약된 작업물로, 역주행 신화를 썼던 곡 '드라우닝'(Drowning)에 이어 어떤 새로운 인상을 남길지 관심이 집중된다.

한편, 우즈의 '드라우닝'(Drowning)은 2023년 발매된 곡으로 발매 당시에는 큰 관심을 받지 못했다.

하지만 군인 상병시절 '국군의 날' 특집 무대에서 '드라우닝'을 부른 영상이 화제가 됐고, 이후 역주행 열풍을 일으키며 우즈는 단숨에 대세 가수 반열에 올랐다. 해당 영상은 현재 조회수 2650만회를 돌파했다.

이로 인해 '드라우닝'은 2025년 음원사이트에서 가장 많은 인기를 얻은 곡으로 선정됐으며, 유튜브를 제외한 국내에 서비스 중인 음원 사이트를 분석한 '2025 연간차트 리뷰'에서 1위를 차지했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지