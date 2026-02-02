성남시, 백현마이스 도시개발 실시계획 인가…개발이익 민간 독점 차단

총사업비 6조2000억원에 달하는 ‘백현마이스 도시개발사업’의 실시계획인가가 지난달 30일 고시됐다.

1일 경기 성남시에 따르면 백현마이스 도시개발사업은 분당구 정자동 일원에서 추진 중인 대규모 프로젝트다. 20만6000㎡ 부지에 전시·컨벤션센터를 중심으로 복합업무시설과 관광휴양·숙박시설 등을 조성한다. 시행자는 성남마이스피에프브이(PFV)로, 2030년 10월 준공을 목표로 잡았다.

백현마이스 도시개발사업 조감도. 성남시 제공

해당 사업지는 분당과 판교를 잇는 핵심 지역이다. 판교테크노밸리와 분당IT밸리 등 첨단 산업 인프라와 마이스(MICE·회의·포상관광·컨벤션·전시) 산업을 연계하는 거점으로 조성될 예정이다.

시는 전시컨벤션 시설을 중심으로 호텔과 업무시설을 유기적으로 배치해 산업·비즈니스·문화 기능이 결합한 복합공간을 구축할 계획이다.

시는 이번 사업에서 민간사업자의 과도한 개발이익 독점을 방지하기 위해 공공 환수 장치를 마련했다. 협약에 따라 민간참여자의 이익은 공모 당시 제시한 이윤율로 제한된다. 초과해 발생하는 이익은 전액 성남시 도시개발특별회계로 귀속돼 지역 발전에 투자된다.

아울러 민간참여자에게 배분되는 개발이익 중 30.52%에 해당하는 금액은 이익환원금으로 산정해 성남도시개발공사에 추가 귀속된다.

신상진 시장은 “백현마이스 도시개발사업은 성남시가 글로벌 4차 산업 도시로 도약하는 핵심 거점”이라며 “민간에는 확정 이익만을 보장하고, 추가 개발이익은 시가 환수해 정의로운 개발 구조를 정착시키겠다”고 말했다.

