박승원 광명시장, 392건 과제 받았다…올해 첫 시민과 대화

박승원 경기 광명시장이 올해 첫 시민과의 대화에서 392건의 과제를 받았다고 시가 1일 밝혔다.
광명시에 따르면 박 시장은 지난달 19~30일 ‘2026년 시민과의 대화’를 진행했다. 하루 평균 2개 동을 돌며 올해 시정 비전과 주요 정책을 설명하고 건의사항을 들었다. 부서 검토·법적 검토가 필요한 사안은 검토 후 추진을 약속했다.
이렇게 모인 시민들의 민원은 도시개발·교통·시민안전·환경·민생회복 등에 걸쳐 392건에 달했다. 도로·하수·청소·환경 분야에서 104건, 도시개발 분야 61건, 교통 분야 57건, 경제·일자리·복지·보건 분야 47건 등이다.
교통봉사대에서 활동하는 한 시민은 “광명지역 오르막길 경사가 심해 겨울철 보행 안전이 우려된다”며 도로 열선 설치를 건의했고, 박 시장은 “현장의 목소리를 충분히 반영해 위험 구간부터 우선 검토하고, 열선 설치가 가능한 곳은 단계적으로 추진하겠다”고 답했다.
이 밖에 현충터널 신속 마무리, 광문초·중·고 가로등 교체, 흡연 부스 설치 등을 약속했다.
시는 신속한 현장 점검과 부서별 검토를 거쳐 시민 의견을 반영할 방침이다. 아울러 ‘우리 동네 시장실’ 등 다양한 소통 창구도 운영해 시민 의견이 정책으로 이어지도록 할 계획이다.
박 시장은 “시정의 답은 언제나 시민의 목소리에 있다”며 “의견 하나하나를 광명 발전의 동력으로 삼겠다”고 말했다.
