박승원 광명시장, 392건 과제 받았다…올해 첫 시민과 대화

박승원 경기 광명시장이 올해 첫 시민과의 대화에서 392건의 과제를 받았다고 시가 1일 밝혔다.

광명시에 따르면 박 시장은 지난달 19~30일 ‘2026년 시민과의 대화’를 진행했다. 하루 평균 2개 동을 돌며 올해 시정 비전과 주요 정책을 설명하고 건의사항을 들었다. 부서 검토·법적 검토가 필요한 사안은 검토 후 추진을 약속했다.

박승원 광명시장(앞줄 가운데)이 지난달 22일 시민과의 대화에 참석해 철산1동 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 광명시 제공

이렇게 모인 시민들의 민원은 도시개발·교통·시민안전·환경·민생회복 등에 걸쳐 392건에 달했다. 도로·하수·청소·환경 분야에서 104건, 도시개발 분야 61건, 교통 분야 57건, 경제·일자리·복지·보건 분야 47건 등이다.

교통봉사대에서 활동하는 한 시민은 “광명지역 오르막길 경사가 심해 겨울철 보행 안전이 우려된다”며 도로 열선 설치를 건의했고, 박 시장은 “현장의 목소리를 충분히 반영해 위험 구간부터 우선 검토하고, 열선 설치가 가능한 곳은 단계적으로 추진하겠다”고 답했다.

이 밖에 현충터널 신속 마무리, 광문초·중·고 가로등 교체, 흡연 부스 설치 등을 약속했다.

시는 신속한 현장 점검과 부서별 검토를 거쳐 시민 의견을 반영할 방침이다. 아울러 ‘우리 동네 시장실’ 등 다양한 소통 창구도 운영해 시민 의견이 정책으로 이어지도록 할 계획이다.

박 시장은 “시정의 답은 언제나 시민의 목소리에 있다”며 “의견 하나하나를 광명 발전의 동력으로 삼겠다”고 말했다.

