“메이크업 완성은 자연스러운 ‘속광’”…‘화잘먹’ 스킨케어 온그리디언츠, 성수서 첫 팝업

고효능 클린 뷰티 브랜드 ‘온그리디언츠’가 국내 첫 팝업을 열고 브랜드 정체성인 자연스러운 ‘속광’을 완성하는 스킨케어 라인업을 공개했다.

온그리디언츠가 지난달 31일부터 이달 23일까지 성수동 ‘성수 LECT’에서 첫 팝업스토어 ‘온그리디언츠 이너글로우 VIP 라운지’를 운영한다. 박윤희 기자

온그리디언츠는 지난달 31일 서울 성동구 연무장길 ‘성수 LECT’에서 첫 팝업스토어 ‘온그리디언츠 이너글로우 VIP 라운지’를 공개하고 VIP 미디어데이를 진행했다. 이번 팝업은 2026년을 이끌어 갈 2세대 제품 라인업인 신제품 ‘스킨 베리어 카밍 로션 EX’ 출시를 기념해 마련됐다. 현장에는 끌리진아, 윤지, 밍들, 혜윤, 혜수몬 등 20여명의 뷰티 인플루언서들과 셀럽들이 참석했다. 이번 팝업은 이달 23일까지 진행된다.

팝업 내부는 온그리디언츠의 대표 제품인 ‘스킨 베리어 카밍 로션’을 모티브로 한 노란색 가벽으로 구성됐고, 곳곳에 조명과 거울을 배치에 브랜드 정체성인 ‘속광’을 표현했다. 현장 관계자는 “특정 장소에 포토존을 만들지 않고, 공간 전체를 고객이 자유롭게 이동하면서 자연스럽게 촬영하고 경험할 수 있도록 공간을 꾸몄다. 어느 공간에서 찍어도 ‘온그리디언츠’ 브랜드 정체성을 느낄 수 있도록 꾸몄다”고 설명했다.

온그리디언츠의 대표 제품인 ‘스킨 베리어 카밍 로션’. 박윤희 기자

온그리디언츠 시그니처 제품인 ‘스킨 베리어 카밍 로션’은 가벼운 제형으로 피부에 빠르게 흡수되고 끈적임 없이 산뜻한 마무리를 제공하는 데일리 케어 제품이다. 일명 ‘화잘먹 스킨’으로 누적 판매량 500만개를 기록했으며, 국내에선 청담동 메이크업 샵 아티스트들이 사용하는 제품으로 입소문이 나 있다.

현장에는 ‘속광 로션’ 외에도 레디언트 크림과 미스트, 최근 출시된 신제품까지 전 제품을 직접 테스트할 수 있도록 구성했다. 특히 성수 팝업에서만 만날 수 있는 하트 모양의 ‘스킨 베리어 글로우 미스트’가 눈길을 끌었다. 키링 형태로 제작됐는데, 제품을 구매하면 스티커 1종과 핸들 스트랩 1종이 각각 증정된다. 이를 통해 고객들은 현장에서 자신만의 키링을 제작할 수 있다.

이날 현장 관계자는 “‘스킨 베리어 글로우 미스트’는 고객들이 기존 로션과 스킨을 섞어 공병에 담아 미스트로 사용하는 루틴을 SNS에 공유한 데서 착안해 출시된 제품”이라며 “현장에선 ‘성수 한정판 키링 미스트’ 외에도 미니 제품을 미리 써볼 수 있도록 준비했다”고 말했다.

성수 팝업에서만 만날 수 있는 하트 모양의 ‘스킨 베리어 글로우 미스트’. 박윤희 기자

이어 진행된 뷰티클래스에서는 15년 경력의 메이크업 아티스트 유라쌤의 메이크업 시연도 공개됐다. 유라쌤은 온그리디언츠 제품의 활용해 기초 메이크업의 중요성을 강조했다. 유라쌤은 “메이크업에서 가장 중요한 건 피부에서 올라오는 자연스러운 ‘광채’를 표현하는 것”이라며 “메이크업 전 온그리디언츠 제품을 충분히 사용해 피부 열감을 내리고 각질이 올라오지 않도록 꼼꼼하게 관리한다. 카밍 로션을 화장솜에 충분히 적셔 팩처럼 활용하면 피부가 진정되고 결이 정돈되는데, 이 과정은 메이크업 완성을 결정짓는 중요한 요소”라고 강조했다.

팝업 기간 전 제품을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 사전 예약 후 방문한 고객들에게는 신제품 ‘스킨 베리어 카밍 로션 EX’ 80ml 본품을 증정하는 등 혜택도 제공된다.

온그리디언츠 관계자는 “단순히 제품을 체험하는 공간을 넘어 피부로 느끼는 경험을 통해 브랜드가 가진 정체성과 메시지를 전달하고자 했다”면서 “팝업 기간 많은 분들이 제품을 체험해보시길 바란다”고 말했다.

