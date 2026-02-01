밤새 ‘펑펑’… 수도권 최대 10㎝ 눈폭탄

월요일인 2일 오전까지 전국 곳곳에 많은 눈이 내리면서 아침 출근길 안전에 유의할 필요가 있겠다.
1일 기상청은 랴오둥반도 부근 기압골 영향으로 구름대가 발달하면서 이날 밤부터 경기북부와 강원북부에 눈이 내리기 시작할 것으로 예보했다.
차차 전국으로 확대해 2일 오전까지 눈이 내리겠다. 충남서해안과 전라서해안, 남해안, 제주는 눈 대신 비가 올 수 있다.
기상청은 2일 출근 시간 전에 많은 눈이 내려 쌓일 수 있다고 경고했다.
수도권과 강원내륙·산지는 1일 밤에서 2일 새벽 사이, 충청은 2일 새벽, 호남과 경남서부는 2일 아침부터 오전 사이 시간당 1∼3㎝씩 눈이 쏟아질 때가 있겠다. 경상서부를 제외한 지역엔 시간당 5㎝씩 ‘눈폭탄’이 떨어지기도 하겠다.
예상 적설은 강원내륙·산지 5~10㎝(산지 최고 15㎝ 이상), 울릉도와 독도 5~10㎝, 수도권 3~10㎝, 충청 3~8㎝, 서해5도와 전북·경북남서내륙·북부내륙·북동산지, 경남서부내륙에 2~7㎝ 등이다.
수도권에 많은 눈이 내리면서 서울경찰청은 출근길 사고 등에 대비한 총력 대응 체제를 가동한다고 밝혔다.
순찰차 등 장비 141대와 교통경찰 332명을 우선 투입해 대비한단 방침이다. 2일 출근길 결빙구간에 따른 안전사고 방지를 위해 반복 순찰도 병행하기로 했다.
