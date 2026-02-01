포항시 제7기 시민식객단 15명 위촉, 미식관광도시 브랜드 강화 나서

경북 포항시는 지난달 30일 형산강 수상레저타운 아카데미교육장에서 ‘2026년 제7기 시민식객단’ 위촉식을 열고, 지역 미식문화 홍보를 함께 이끌 시민식객단의 공식 활동을 시작했다고 1일 밝혔다.

시민식객단은 시민의 시선에서 위생·친절·서비스 등 외식업소 전반을 점검하고 현장의 목소리를 전달하는 역할을 맡아, 포항의 외식환경 개선과 음식문화 발전에 기여해 왔다는 평가가 나온다.

포항시는 지난달 30일 형산강 수상레저타운 아카데미교육장에서 ‘2026년 제7기 시민식객단’ 위촉식을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

올해로 운영 7년째를 맞은 가운데 특히 SNS 홍보와 시민 참여형 활동을 통해 포항의 숨은 맛집과 우수 외식업소를 알리는 데 중요한 역할을 해왔다.

이날 위촉식에서는 최종 선정된 시민식객단 15명에게 위촉장이 수여됐으며, 향후 활동 방향과 역할에 대한 안내가 이어졌다.

또한 한식대가 심영순 요리연구소의 대표 장윤정 셰프가 ‘외식산업의 방향을 이끄는 힘’을 주제로 특강을 진행해, 외식 트렌드 변화와 지역 음식문화 경쟁력 강화 방안에 대해 설명했다.

제7기 시민식객단은 포항의 음식과 미식문화에 대한 높은 관심과 열정을 가진 시민들로 구성됐다.

이들은 SNS를 활용한 미식 콘텐츠 제작과 음식문화축제 홍보 활동 등을 통해 포항의 다양한 음식과 주요 미식 사업을 시민과 관광객에게 널리 알릴 예정이다.

박재민 환경국장은 “시민식객단은 시민의 눈높이에서 포항의 미식 매력을 전달하는 중요한 주체”라며 “앞으로도 시민식객단과 함께 포항을 대표하는 미식 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 미식관광도시 포항의 이미지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 포항시는 시민식객단 활동을 통해 음식·관광·문화를 연계한 미식 콘텐츠를 확산하는 한편 포항만의 차별화된 미식 스토리를 구축할 계획이다.

이를 통해 미식관광 활성화는 물론 지역경제 및 음식문화 전반에 긍정적인 파급효과를 기대하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지