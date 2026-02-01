로제, 세계 미인 1위 등극에 "이해 안 가고 창피하지만 감사"

유튜브 채널 'ELLE KOREA'

블랙핑크 멤버 로제가 '2025 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100위'에서 1위에 선정된 데 대해 소감을 밝혔다.

지난 달 30일 유튜브 채널 '엘르 코리아_ELLE KOREA'에는 '하루만 로제의 두쫀쿠가 되고 싶어, 좋아하는 사람과 아파트 게임을 한다면 로제는 어떻게 플러팅할까?'라는 제목의 영상이 게시됐다.

이날 화보 촬영을 마친 뒤 진행된 인터뷰에서 로제는 "따끈따끈한 소식! '2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 선정된 로제! 비결이 뭔가요?"라는 질문에 "아 이게 뭐에요. 너무 창피한데요. 저 이거 좀 이해가 안 가요"라고 답했다.

유튜브 채널 'ELLE KOREA'

이어 로제는 "말이 안되지만 너무 감사하다"고 덧붙였다.

미모 비결을 묻는 질문에는 "맛있는 것을 매일 먹는다. 딸기와 오징어를 좋아한다 제가. 그걸로 기쁨을 채우면 환한 미소를 유지할 수가 있다"고 밝혔다.

한편, 로제는 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열리는 '제68회 그래미 시상식' 공연자로 무대를 펼칠 예정이다.

그래미 측은 지난 30일 로제를 '그래미 어워즈 퍼포머'(Grammy Awards Performer)로 선정한 바 있으며, K팝 솔로 아티스트가 그래미 시상식에서 무대를 펼치는 건 그래미 역사상 최초다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지