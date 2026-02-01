부산시, ‘전국소년(장애인)체전’ 공식 홈페이지 오픈

올해 5월 부산에서 개최되는 전국소년체육대회와 전국장애학생체육대회의 공식 홈페이지가 오픈했다.

부산시는 부산 시민의 염원과 기대 속에 ‘제20회 전국장애학생체육대회 및 제55회 전국소년체육대회’ 공식 홈페이지(누리집)를 각각 개설했다고 1일 밝혔다.

올해 5월 부산에서 개최되는 제20회 전국장애인학생체육대회와 제55회 전국소년체육대회 누리집 메인화면. 부산시 제공

이번에 개설된 대회 공식 누리집은 △대회 소개 △행사 정보 △경기 정보 △알림마당 △부산의 맛집 △관광지 △축제 등 다양한 관광 정보를 제공해 경기관람의 즐거움과 함께 부산의 맛을 경험해 볼 수 있도록 했다. 누리집은 모바일에서도 이용할 수 있도록 쉽고 편리하게 구성됐다.

또 공식 누리집 오픈을 기념한 퀴즈 이벤트도 개최한다. 신청은 퀴즈 이벤트 페이지를 통해 할 수 있으며, 이달 13일까지 응모하면 된다. 정답자 중 추첨을 통해 500명에게 치킨과 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 제공한다.

상세한 이벤트 내용은 전국소년체전 공식 누리집이나 전국장애학생체전 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 시 전국체전기획단 체전기획팀으로 전화하면 된다.

박형준 시장은 “5월 개최되는 전국소년체전은 글로벌 허브도시이자, 국제 관광 도시 부산에서 대한민국이 하나 되는 감동의 시간을 만들기 위해 부산 시민과 함께 준비하겠다”면서 “누리집을 통해 대회 정보 제공은 물론 부산의 맛집과 축제 등 다양한 관광 정보를 함께 제공해 지역경제 활성화에 도움이 되는 체전이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 제20회 전국장애학생체전은 5월 12일부터 15일까지 4일간 부산아시아드주경기장을 비롯한 18개 경기장에서 17개 종목의 경기를 치른다. 또 제55회 전국소년체전은 같은 달 23일부터 26일까지 나흘간 같은 장소에서 40개 종목의 경기가 펼쳐진다.

