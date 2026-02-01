"아들 낳으면 야구 시킬 것"…'은퇴' 황재균이 밝힌 2세 계획

야구선수 출신 황재균이 은퇴 후 일상을 공개하며 2세에 대한 생각을 밝혔다.

지난달 31일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 최근 은퇴한 황재균의 일상이 공개됐다.

황재균은 22년지기 매니저의 자녀들을 보기 위해 매니저의 집을 방문했다. 이동하며 아이들에 관심을 보이자, 홍현희는 "아이를 좋아하느냐"고 물었다. 이에 황재균은 "엄청 좋아한다"고 답했다.

매니저는 "황재균 주니어가 태어나면 장난 아닐 텐데 물고 빨고"라며 그가 아이들을 엄청 예뻐할 것이라고 강조했다.

황재균은 "솔직히 아들 낳으면 야구를 시키고 싶다"고 했다.

매니저는 "근데 딸 낳고 싶지?"라고 물었고, 황재균은 "그건 맞다"며 웃었다.

황재균은 "우리 조카가 태어났지 않나. 조카 보면서 나도 아이를 낳고 싶다는 생각을 엄청 많이 했다"며 "너무 예쁘다"고 했다.

황재균은 매니저의 집에 도착해 아이들을 위한 선물을 주고 함박웃음을 지으며 놀아줘 눈길을 끌었다.

황재균은 지난 2022년 12월 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 11월 이혼했다.

