방탄소년단, '세이브 미' 뮤직비디오 8억뷰 돌파

방탄소년단이 또 하나의 8억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

1일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 지난 2016년 5월 발매한 스페셜 앨범 '화양연화 영 포에버(Young Forever)'의 수록곡 ‘세이브 미(Save ME)’ 뮤직비디오가 1일 오전 2시 2분께 유튜브 조회 수 8억회를 돌파했다.

‘세이브 미’는 방탄소년단의 10번째 8억뷰 뮤직비디오가 됐다. 발매 약 9년 9개월이 지난 앨범의 수록곡임에도 불구하고 꾸준히 사랑받고 있다.

‘세이브 미’는 트로피컬 하우스(Tropical house)와 퓨처 베이스(Future bass) 요소가 결합된 곡으로 방탄소년단의 감성적인 목소리와 청량한 사운드가 돋보인다. 서정적인 리듬에 얹어진 “그 손을 내밀어줘, 세이브 미"라는 가사는 곡이 지닌 애절한 감정을 더욱 선명하게 전한다.

뮤직비디오는 원테이크 기법으로 촬영돼 일곱 멤버의 퍼포먼스에 온전히 집중할 수 있도록 연출됐다. 낮게 깔린 구름과 거센 바람을 배경으로 노래하는 방탄소년단의 모습은 곡이 지닌 서정적인 분위기를 한층 끌어올린다.

한편 방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 총 14개 트랙이 수록된 이번 앨범은 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 담았다.

'아리랑'은 발매 전부터 기록 행진을 예고하고 있다. 예약 판매 시작 일주일 만에 선주문량 406만장을 돌파했고 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 사전 저장(Pre-save) 시작 4일 차에 200만회를 기록했다.

