여성 위에 엎드린 앤드루 전 왕자 사진 공개…英 '발칵'

영국 찰스 3세 국왕의 동생인 앤드루 전 왕자가 바닥에 누운 여성의 신체에 손을 대는 사진이 공개돼 파장이 일고 있다.



1일 BBC와 가디언 등 영국 언론에 따르면 미 법무부가 지난달 30일(현지시간) 추가로 공개한 '엡스타인 파일'에는 앤드루 전 왕자가 실내 바닥에 누워있는 한 여성과 함께 찍힌 사진들이 포함됐다.

'엡스타인 파일'에 담긴 앤드루 전 영국 왕자 사진. 미 법무부 공개 자료

한 사진에서 앤드루는 바닥에 누워있는 이 여성의 배 부분을 손으로 만지는 모습이었고, 다른 사진들에서는 누운 여성의 양옆에 팔을 짚고서 카메라를 응시하거나 여성의 옆구리에 손을 올린 채 여성의 얼굴을 들여다보는 모습이 포착됐다.



BBC는 이 사진들 속 배경이 미국의 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인의 뉴욕 저택과 일치하는 것으로 보인다고 전했다.



공영방송인 BBC를 비롯해 가디언, 데일리 메일 등 영국 주요 매체들은 이 사진들을 온라인판의 주요 기사로 배치하며 큰 관심을 보였다.



앤드루 전 왕자와 엡스타인이 매우 가까운 사이였음을 보여주는 자료도 이번에 추가로 공개됐다.



뉴욕타임스(NYT)에 따르면 엡스타인은 2010년 앤드루 왕자에게 보낸 이메일에서 "함께 저녁을 즐기기 좋을 것 같은 친구가 한 명 있다"면서, 이 인물이 '이리나'라는 이름의 26세 러시아 여성으로 똑똑하고 아름다우며 신뢰할 만한 인물이라고 소개했다.



이에 앤드루는 답장에서 그 여성을 만나면 "기쁘겠다"면서 "그녀에게 나에 대해 무엇을 말했나. 내 이메일 주소도 그녀에게 전달했나"라며 적극적으로 관심을 표명했다.



앤드루는 또 2011년 엡스타인이 자신에 관한 은밀한 얘기들을 언론에 제보한 것으로 의심되는 직원을 해고하려고 하자 그에게 자신이 합의금 지급을 중재하겠다고 제안하는 등 도움을 주려 한 것으로 드러났다.



또한 이번 파일에서는 앤드루 전 왕자가 엡스타인을 2010년 9월 버킹엄궁으로 초청했음을 시사하는 문서도 포함됐다. 이때는 엡스타인이 2008년 미국 법원에서 아동 매춘 알선 등의 혐의로 유죄 판결을 받고서 2년가량 지난 시점이었다.



엡스타인의 알선으로 앤드루 왕자와 2010년 왕실 저택인 하룻밤을 보냈다고 주장한 여성도 등장했다.



BBC에 따르면 이 여성은 앤드루와의 성적인 만남을 위해 자신을 엡스타인이 영국으로 보냈다고 주장했다. 이 여성은 자신의 미국 측 변호인을 통해 앤드루 왕자의 공식 거주지였던 로열 롯지에서 하룻밤을 보낸 뒤 버킹엄궁 투어를 하고 차 대접도 받았다고 진술했다.



이 여성의 진술에 대해 BBC는 엡스타인 사건 피해자가 왕실 거주지에서 성적 접촉이 있었다고 주장한 첫 사례라고 전했다.



고(故) 엘리자베스 2세 여왕의 차남이자 현 찰스 3세 국왕의 동생인 앤드루 전 왕자는 미국의 억만장자 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인(2019년 사망)에 고용된 직원이었던 미국인 여성 버지니아 주프레가 17세일 때 강제로 성관계를 맺었다는 의혹을 받아 왔다.



이외에도 각종 추문에 휩싸여온 그는 결국 지난해 말 왕실에서 왕자 칭호와 요크 공작 지위, 기타 훈장들을 대부분 박탈당했다. 이후 영국 언론들은 앤드루 전 왕자의 호칭을 영국 왕가의 성을 붙여 '앤드루 마운트배튼 윈저'라 칭하고 있다.



앤드루 전 왕자 관련 내용이 추가로 공개되며 파문을 일으키자 키어 스타머 영국 총리는 앤드루가 미국 의회에 서야 한다고 압박했다.



일본을 방문 중인 스타머 총리는 기자들로부터 관련 질문을 받자 앤드루 전 왕자가 엡스타인의 과거 범죄 사실에 대해 알고 있는 것을 미 의회에 나가 증언해야 한다고 말했다.



스타머 총리는 엡스타인 사건의 피해자들을 최우선으로 고려해야 한다면서 "정보를 가진 사람이라면 요청받는 어떤 형태로든 그 정보를 공유할 준비가 돼 있어야 한다"고 강조했다.

