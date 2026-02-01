블랙핑크·아이브, 2월 귀환…K팝 대표 걸그룹들이 온다

2월 가요계는 K팝을 대표하는 걸그룹들의 컴백으로 뜨겁게 달아오를 전망이다. 블랙핑크와 아이브, 하츠투하츠가 각각 새 앨범 발매를 앞두고 있고, 지난주 신보를 발매한 아이들과 키키의 노래는 주요 음원 차트를 휩쓸고 있다.

1일 가요계에 따르면 걸그룹 대전의 포문을 여는 팀은 아이브다. 아이브는 오는 9일 선공개곡 '뱅뱅'(BANG BANG)'을 공개한 뒤 23일 두 번째 정규 앨범 '리바이브 플러스'(REVIVE+)를 정식 발매한다. 지난해 8월 미니 4집 '아이브 시크릿'(IVE SECRET)을 선보인 후 6개월 만이다.

앨범에는 아이브가 지난해 콘서트에서 공개한 솔로곡 등이 담길 것으로 알려졌다. 당시 멤버들은 '에잇'(8·장원영), '인 유어 하트'(IN YOUR HEART·레이), '언리얼'(Unreal·리즈), '오드'(Odd·가을), '슈퍼 아이시'(Super Icy·이서), '포스'(Force·안유진) 등을 선보였으나 음원으로 정식 발매되지 않았다.

이번 활동을 마친 뒤에는 두 번째 월두투어 '쇼 왓 아이 엠'(SHOW WHAT I AM)을 개최한다. 오는 4월4일 쿠알라룸푸르를 시작으로 이어 오사카, 마닐라, 싱가포르, 마카오에서 글로벌 팬들을 만난다.

블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니 앨범 '데드라인(DEADLINE)'을 선보인다. 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK) 이후 3년 5개월 만에 완전체로 모여 선보이는 앨범이다. 당초 뮤직비디오 등 주요 앨범 작업을 마쳤지만 완성도를 위해 막바지에 공을 들였고, 이 과정에서 앨범 발매도 미뤄진 것으로 알려졌다.

블랙핑크는 지난해 7월 디지털 싱글 '뛰어'(JUMP)를 공개했지만, 공백기 동안 활발한 솔로 활동을 이어왔다. 네 멤버들은 각 앨범으로 글로벌 차트에서 호성적을 거뒀고, 특히 '아파트 열풍'을 일으킨 로제는 제68회 그래미 어워즈에서 본상인 '올해의 노래'와 '올해의 레코드', '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'까지 3개 부문 후보에 올랐다.

신예 하츠투하츠는 2월 말 컴백한다. 신곡은 디지털 싱글 형태로 발매될 예정이다. 지난해 10월 미니 1집 '포커스'(FOCUS)를 선보인 이후 3개월 만에 내놓는 앨범인 만큼 한층 뚜렷해진 음악적 색깔을 드러낼 것으로 보인다. 컴백 소식과 함께 하츠투하츠는 오는 21~22일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 번째 팬미팅인 '하츠 투 하우스'(HEARTS 2 HOUSE)를 개최한다.

이후 3월19일 미국 뉴욕, 22일 로스앤젤레스에서 프리미어 쇼케이스인 '하츠 투 하우스 인 노스 아메리카'를 개최하고, 이어 28일에는 인도네시아 자카르타에서 팬미팅을 진행하는 등 글로벌 행보에 박차를 가할 예정이다.

보이그룹도 K팝 시장 분위기를 끌어올린다. 에이티즈는 오는 6일 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4)로 금빛 서사를 이어간다. 앨범은 폭풍의 한가운데서 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담아냈다. 타이틀곡 '아드레날린'(Adrenaline)을 비롯해 '고스트'(Ghost), '나사'(NASA) 등 다섯 곡이 수록된다.

보이넥스트도어는 2월4일 라이브 앨범 '녹 온 볼륨.1 파이널-라이브'(KNOCK ON Vol.1 FINAL-LIVE)을 발매하며 컴백 대전에 합류한다. 앨범에는 보이넥스트도어가 지난해 7월 개최한 단독 콘서트 실황이 담긴다. 제로베이스원과 투어스도 각각 새 앨범을 내고 팬들을 찾는다. 제로베이스원은 오는 2일 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'(RE-FLOW)를, 투어스는 9일 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'을 발매한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지