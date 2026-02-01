당대 지휘자 100인이 꼽은 역대 최고 지휘자들

역대 최고 지휘자는 누구인가. 클래식 전문 매체 BBC뮤직매거진이 현역으로 활동적인 세계적 지휘자 100명에게 “당신의 예술세계에 영감을 준 지휘자 3명을 꼽아달라”고 요청했다. 1월 29일 공개된 설문 조사 결과에 따르면 1위는 카를로스 클라이버(1930–2004)였다. ‘지휘자들의 지휘자’로 불리는 전설적인 완벽주의자다. 평생 단 90여회의 콘서트와 400여회의 오페라 공연만을 지휘했는데 그 하나하나를 완벽한 예술적 경지로 끌어올렸다고 한다. 그의 지휘는 정교하면서도 즉흥적인 생동감이 넘쳤으며, 단원들에게 악보 그 이상의 영감을 주는 능력을 가졌다고 평가받는다.

2위는 레너드 번스타인(1918–1990)이었다. 카리스마, 열정, 음악적 재능을 결합해 ‘지휘자’라는 존재를 문화적 아이콘으로 만든 인물이다. 뉴욕 필하모닉 전성기를 이끌었던 음악 감독으로서 미국과 현대 음악을 널리 알렸으며 최근 그의 전기 영화가 만들어지기도 했다. 3위는 클라우디오 아바도(1933–2014)였다. 권위주의를 배격하고 단원들과의 소통을 중시한 지휘자였다. 부드럽고 심오한 해석, 음악적 깊이를 지닌 지휘자로 평가받는다. 유럽 주요 오케스트라를 이끌며 말러와 브루크너 같은 작품에서 탁월함을 보여줬다.

‘명지휘자’하면 연상될 정도로 유명한 헤르베르트 폰 카라얀(1908–1989)은 4위에 올랐다. 20세기 후반 가장 영향력 있는 지휘자 중 한 명으로 베를린 필하모닉을 장기집권했다. 웅장하고 세련된 연주 스타일로 유명했다. 5위는 니콜라우스 아르농쿠르(1929–2016)였다. ‘작곡가 당대 악기·연주방식을 최대한 반영한다’며 20세기 중후반부터 본격적으로 대두된 원전연주의 1세대 주자로 평가받는다. 바로크부터 낭만주의까지 폭넓은 레퍼토리를 새롭게 해석했다.

이후 명단 순서에는 사이먼 래틀, 빌헬름 푸르트벵글러, 아르투로 토스카니니, 카를로 마리아 줄리니, 피에르 불레즈, 라파엘 쿠벨릭, 존 엘리엇 가디너,존 바비롤리, 페렌츠 프리차이, 조지 셸, 베르나르트 하이팅크, 게오르그 솔티, 피에르 몽퇴, 마린 알솝, 예브게니 므라빈스키, 유진 오먼디 등이 이름을 올렸다.

고(古)음악의 부흥을 일으킨 지휘자로 평가받는 존 엘리엇 가디너는 22년만의 내한 공연을 3월 3~4일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열 예정이다. 바흐 b단조 미사(3일)와 모차르트 레퀴엠과 c단조 미사(4일) 등을 연주한다.

2022년 반 클라이번 콩쿠르 결선 무대 지휘자이자 심사위원장으로서 천재 피아니스트 임윤찬과 역사적 연주를 함께 했던 19위 마린 알솝도 11월 방한, 임윤찬과 다시 한번 무대를 함께 만들 예정이다.

2026년 1월 BBC뮤직매거진 선정 역대 명지휘자 순위 1위 / 카를로스 클라이버 / '지휘자들의 지휘자'. 완벽주의와 천재적인 감각으로 클래식계의 신화적 존재. 2위 / 레너드 번스타인 / 미국의 음악적 아이콘. 열정적인 카리스마와 탁월한 대중 소통 능력. 3위 / 클라우디오 아바도 / 민주적 리더십의 소유자. 우아하고 깊이 있는 해석으로 베를린 필을 이끎. 4위 / 헤르베르트 폰 카라얀 / '제왕'이라 불린 20세기 거장. 베를린 필을 세계 최고의 악기로 다듬음. 5위 / 니콜라우스 아르농쿠르 / 원전 연주의 개척자. 악보의 본질을 꿰뚫는 파격적이고 명징한 해석. 6위 / 사이먼 래틀 / 버밍엄 시립 교향악단과 베를린 필을 이끈 현대 지휘계의 거장. 7위 / 빌헬름 푸르트벵글러 / 주관적이고 영적인 해석의 정점. 베토벤과 브루크너 해석의 전설. 8위 / 아르투로 토스카니니 / 엄격한 질서와 악보 중심주의. 현대 지휘의 기틀을 마련한 완벽주의자. 9위 / 카를로 마리아 줄리니 / 깊은 정신성과 숭고한 사운드. 겸손한 태도로 단원들의 존경을 받음. 10위 / 피에르 불레즈 / 현대 음악의 수호자. 분석적이고 투명한 해석으로 정교한 사운드 구현. 11위 / 라파엘 쿠벨릭 / 시적인 서정성과 인간미. 체코 음악과 말러 해석에 탁월한 성취. 12위 / 존 엘리엇 가디너 / 고음악 부흥의 주역. 합창 지휘와 바흐 해석의 독보적 권위자. 13위 / 존 바비롤리 / 할레 오케스트라의 재건자. 따뜻하고 풍부한 현악 사운드의 거장. 14위 / 페렌츠 프리차이 / 정교하고 드라마틱한 스타일. 짧은 생애 동안 강렬한 예술적 유산을 남김. 15위 / 조지 셀 / 클리블랜드 오케스트라를 세계 최정상급 정교함을 가진 악단으로 조련. 16위 / 베르나르트 하이팅크 / 중용의 미학을 실천한 거장. 로열 콘세르트헤바우의 오랜 수장. 17위 / 게오르그 솔티 / 강렬한 에너지와 명쾌한 리듬감. 바그너 '반지' 전곡 녹음의 기념비적 업적. 18위 / 피에르 몽퇴 / 스트라빈스키 '봄의 제전' 초연자. 프랑스 음악 해석의 정수를 보여줌. 19위 / 마린 알솝 / 여성 지휘자의 유리천장을 깬 선구자. 교육자이자 혁신적인 예술가. 20위 / 예브게니 므라빈스키 / 레닌그라드 필을 50년간 지휘. 쇼스타코비치 교향곡의 살아있는 역사. 21위 / 유진 오먼디 / 풍성하고 화려한 '필라델피아 사운드'를 창조한 20세기 대중적 거장.

