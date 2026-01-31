[속보] ‘따릉이’ 450만명 회원정보 유출…민주당 “서울시, 행정절차 우선”

서울시 공공자전거 ‘따릉이’의 회원 정보 450만건이 유출된 정황이 발견된 가운데 더불어민주당이 서울시를 비판하고 나섰다.

지난 30일 오후 서울 시내의 한 따릉이 대여소에 따릉이가 세워져 있다. 뉴스1

더불어민주당 김지호 대변인은 31일 논평에서 “대표적인 공공서비스에서 발생한 이번 사안은 서울시의 개인정보 관리 체계 전반에 심각한 물음을 던지고 있다”고 지적했다.

이어 “특히 관리 주체가 유출 의심 정황을 통보받고도 즉각적인 대응을 하기보다 시간을 흘려보냈다는 점은 납득하기 어렵다”며 “누적 이용자 500만명이 넘는 공공 플랫폼에서 시민 정보 보호보다 행정 절차가 우선된 것 아니냐는 비판을 피하기 어렵다”고 말했다.

그러면서 그는 “법적 신고 기한을 지켰다는 해명만으로 책임을 면제될 수 없다”며 “개인정보 보호는 최소 기준을 맞추는 문제가 아니라 유출 가능성이 확인되는 즉시 시민에게 알리고 피해를 예방하는 적극적인 조치가 핵심”이라고 덧붙였다.

아울러 김 대변인은 “이번 사태는 서울시가 디지털 행정과 공공서비스 운영 과정에서 시민의 개인정보를 얼마나 가볍게 다뤄왔는지를 되돌아보게 한다”며 “서울시는 이번 사건을 계기로 개인정보 보호 체계를 전면 점검하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

한편, 지난 30일 서울시설공단이 보관하던 따릉이 회원 정보의 이름, 전화번호, 생년월일 등 개인정보가 대거 유출된 것으로 드러난 바 있다.

